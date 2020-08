VIDEO.- "Ecobot", el robot que concientiza a los más pequeños en las calles de La Plata

Las calles de la Ciudad sumaron otro personaje en épocas de cuarentena por la pandemia. A los ya conocidos "coronamóvil" o "plasman", ahora se sumó "Ecobot". Se trata de un robot que busca generar conciensa en los más pequeños.

"Ecobot es un personaje que trata de llevar un mensaje a los niños. Si bien comenzó con el cuidado del medio ambiente, la separación de los residuos y el no arrojar basura en la vía púbica, ahora está enfocado en los cuidados que debemos tener con el coronavirus", cuenta Patricio Barbieri, el hombre que lo interpreta.



Barbieri es actor, mago ilusionnista y payaso de La Plata. "En marzo se nos cortó la actividad y ahora trato de remar algo con esto para tratar de sobrevivir me estoy reiventando como puedo para salir adelante".

"El disfraz del personaje tiene una especie de arma que en sí en un recipiente en que muchos padres o vecinos me dejan una colaboración. Cuando me acerco a los niños, les hablo de los cuidados escenciales para no contagiarnos y también les pongo alcohol en gel en las manos de los nenes y sus papás", agrega.

Sobre Ecobot, cuenta que "es un personaje que nació primer en una obra de teatro y también surgió apuntado en el cuidado del medio ambiente".

El personaje de color negro y con detalles en azul recorre las plazas los fines de semana y también las zonas céntricas: "Con este personaje comencé en las semanas de vacaciones cuando se habilitaron las salidas saludables en los espacios verdes con chicos acompañados por adultos, y ahora también en las zonas comerciales como calle 12, 8 y Diagonal 80".