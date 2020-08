Para Phoenix, el sol sigue brillando

Los Phoenix Suns siguen invictos en la burbuja de Orlando y, lo más importante, mantienen la esperanza de ingresar a los playoffs.

Tras una nueva presentación, consiguieron su sexto triunfo consecutivo al vencer, en esta oportunidad, a Oklahoma City Thunder por 128-101, luego de un segundo y, sobre todo, tercer cuarto, dignos de un juego vistoso que han acostumbrado a ofrecer en la reanudación de la temporada en la NBA.

El escolta Devin Booker, la gran figura de la noche, se encargó de anotar 35 puntos.

DOS LLAVES PARA LOS PLAYOFFS

Por otra parte, se confirmaron dos llaves para los playoffs que comenzarán a jugarse a partir del lunes próximo.

Por un lado, Milwaukee Bucks se cruzará ante Orlando Magic; mientras que Toronto Raptors, último campeón de la NBA, medirá fuerzas contra Brooklyn Nets.

YA HAY TRES ELIMINADOS

Hasta el momento, el certamen ya tiene tres equipos que quedaron eliminados de toda opción para avanzar de ronda. Se trata de New Orleans Pelicans, Sacramento Kings y Washington Wizards, que por orden de la liga, deberán marcharse mañana de Orlando.

En tanto, la actividad del mejor básquet del mundo continuará hoy con varios partidos. Este es el programa: Brooklyn vs. Orlando; Phoenix vs. Philadelphia; Boston vs. Memphis; Portland vs. Dallas; New Orleans vs. Sacramento y Milwaukee vs. Washington.