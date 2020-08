Golpe mafioso en un chino: protección, guerra de precios o deudas, las hipótesis

Todos de negro o gris, con barbijos blancos y palos largos. Como en “una de la mafia”, seis hombres irrumpieron sobre el final de la tarde del lunes en un mercado chino de El mondongo y ante clientes en retirada, sin emociones a la vista, descargaron golpes contra las góndolas, el dueño y el encargado. No usaron la palabra, pero todos entendieron el lenguaje de la violencia, que en la investigación se atribuye a un comportamiento extorsivo.

La espeluznante escena se vivió en un súper situado en 122 entre 69 y 70. Tanto el dueño como el empleado debieron ser trasladados al Hospital San Martín para recibir atención por los palazos que recibieron en una mano y un brazo. Están fuera de peligro. Eso, solo en el aspecto médico y con respecto a las lesiones del lunes.

Según denunció la mujer que se presentó ante este diario como una de las propietarias del comercio, el ataque fue provocado por una organización mafiosa china que exige el pago por “protección”. Y teme que vuelvan.

La agresión dio lugar a una investigación policial a cargo de la comisaría novena, con intervención de la fiscalía penal en turno a cargo de Juan Cruz Condomí Alcorta (UFI Nº 16).

Una fuente vinculada al caso le contó a este diario que para la tarde ayer ya tenían identificados a los agresores y también algunas pistas que permitirían establecer algunas variaciones en la hipótesis inicial trazada desde el comercio.

“Es un tema relacionado con los precios. La víctima tiene los productos más bajos que los demás”, le contó a este diario un pesquisa, mostrando un accionar dedicado a la presunta presión para cartelizar las góndolas. No está claro aún el organigrama de la red mafiosa, ni del emparejamiento de las listas de precios.

La fuente atribuyó ese móvil a una declaración realizada por una de las víctimas. Varía el contenido de las palabras expresadas en público en el comercio, durante la mañana.

No obstante eso, en la Policía también mantienen abierta otra opción de explicación del comportamiento violento: “hay que ver si no debía dinero y no lo dijo. Por ahora, lo que tenemos está relacionado con la lista de precios”, indicó la fuente.

El local, contaron ayer la propietaria y un allegado a la familia, lleva apenas dos meses con las puertas abiertas. Sería propiedad de un familiar de Lucas Lin, el niño que murió ahogado en la colonia de vacaciones del Colegio Lincoln.

A poco de andar, apareció la mafia china presionando por el pago de “protección”, dijo un allegado de los dueños.

El hecho se suma a otros episodios de la misma naturaleza como el ocurrido a principios de este año en un autoservicio de alimentos en 43 entre 7 y 8, donde prendieron fuego una parte del local tras amenazar a su dueño si no aceptaba pagar diez mil dólares en concepto de “protección” para poder trabajar sin sobresaltos.

Más atrás, en 2019, también sufrieron ataques un súper de 65 entre 28 y 29. Días después, en “Ja Dong”, de diagonal 79 entre 65 y 119, un sujeto, con el rostro cubierto por un pasamontañas negro y una gorra, roció con un líquido inflamable el portón del local. Luego utilizó una molotov casera para provocar el fuego y huyó en dirección a 119.

Ahora, la “mafia china” atacó de nuevo y en un episodio de ribetes cinematográficos. Las imágenes muestran que la misión era romper todo.

Durante años desde diferentes estamentos se ha hablado sobre una organización dedicada a la extorsión de los comerciantes de origen chino, conformada por personas de esa misma nacionalidad.

La versión tiene detractores. Incluso, en el Poder Judicial, que relativizan el fenómeno. “El problema es que algunos no denuncian y otros cuentan cosas pero después no aparecen más o las niegan. Entonces, no es fácil investigar”, contó un fiscal con intervención en alguno de los atentados recientes.

En la colectividad china y el ámbito policial se habla de dos los grupos (identificados con los colores rojo y amarillo) que presuntamente extorsionan a los comerciantes platenses.

Los procedimientos coinciden con el accionar de la mafia china en Argentina. Cada banda tiene su logo, a veces representado por un cartel que cuelgan en el interior del local. Por lo general se trata de clanes familiares que tienen jefes. En sus expresiones más violentas aceptan extranjeros que funcionan como sicarios.

El negocio de la extorsión es simple: se exige la entrega de un monto determinado y, en caso de obtener una respuesta negativa, se pasa a una fase más agresiva.