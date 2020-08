“Mucho miedo. Mucho. Nosotros y los clientes. Entraron a pegar con palos, le pegaban a la mercadería y cuando vieron a mi primo y a mi marido también les pegaron. Tenemos mucho miedo”. Con dificultad para manejar el castellano pero con los recursos suficientes para hacerse entender, Sofía, la esposa del dueño del supermercado chino atacado por la “mafia”, le contó a este diario sobre los minutos de terror que le tocó vivir el martes.

Entre gestos y palabras, la comerciante dejó entrever que conocería al responsable del ataque. Lo vinculó a una supuesta organización delictiva vinculada a los supermercados y autoservicios chinos.

El testimonio será ahora una herramienta más para la investigación.

“Habíamos recibido amenazas hace dos meses cuando abrimos”, aseguró Sofía.

“En nuestro local, miembros de la mafia china irrumpieron destrozando todo lo que encontraron en su camino”, insistió con el relato Sofía.

El local sería propiedad de un familiar de Lucas Lin, el niño que murió ahogado en la pileta de la colonia de vacaciones del Colegio Lincoln, a principios de febrero de 2019. Los padres del chico también se dedican al rubro de almacén y venta de bebidas.

“Todo esto de debe a que estas personas quieren que les paguemos en dólares, piden plata”, agregó en medio de la angustia la mujer.

Las palabras recuerdan a las que pronunció Chang, un colega de Sofía a fines de febrero: “Llamó por teléfono hace tres días y me dijo que yo debía pagar 10 mil dólares o me iba a quedar muerto. O me iba a quemar el supermercado. Plata o bala, me dijo”.

Aquella vez, la cámara de seguridad captó a un hombre cuando intentaba quemar el local. “Me dijo o le prendo fuego o le tiro balas”, agregó Chan en esas horas.

Esta vez, los delincuentes ingresaron en hora pico y su presentación dejó ver rasgos asiáticos en sus rostros. Había varios clientes dentro del local, que fueron testigos de los palazos.