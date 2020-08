El juvenil que fue revelación en su equipo y reconoce: "Me llamaron de River"

Los clubes argentinos ya se mueven más activamente en lo que hace a refuerzos y contrataciones para el futuro. Y hace pocas horas, un juvenil defensor, que fuera una de las revelaciones del campeonato de primera división, recibió una sorpresiva propuesta.

"Desde River lo llamaron a mi representante, después me lo comunicaron", dijo el zaguero de Colón Alex Vigo quien agregó: "Me llenó de alegría y nunca pensé que un técnico como Gallardo me quiera para River", admitió el joven futbolista.

Las crónicas al respecto puntualizan que el jugador de 21 años seguramente ha sido apuntado como el posible reemplazante de Gonzalo Montiel a quien West Ham, Bayer Leverkusen y Valencia lo tentaron.

Vigo también dijo que "Mi cabeza está en Colón, tengo contrato hasta el 2023 y solamente pienso entrenar, jugar, hacerlo de la mejor manera. Después lo que se rumorea intento no darle bola, quiero disfrutar mi presente. No volví a hablar con mi representante y por eso solo pienso en Colón. Si alguien me quiere, me sentaré a hablar primero con el presidente del club (José Vignatti) y después veremos", afirmó.