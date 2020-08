En el Pincha se diluye lo de Sosa y Leandro Díaz está cerca

En las próximas horas Estudiantes se estará jugando gran parte de los objetivos que tiene con respecto a los refuerzos. Después de no poder darse la continuidad de Marcos Rojo, poder repatriar a José Sosa aparece como trascendental. Luego de sus vacaciones familiares en España, el volante ofensivo regresó a Turquía donde tras reunirse con su representación dará a conocer su decisión.

Y esto puede darse en horas. En el transcurso del día de hoy, mañana o durante el fin de semana. Por que también el presidente del Trabzonspor turco quiere retenerlo y le ha hecho llegar una propuesta, tras haber obtenido hace dos semanas atrás la Copa de Turquía.

Por lo pronto, anoche el presidente Verón, en el programa oficial de Estudiantes, tiró varios palos por elevación. A la representación de Sosa: “No me gustó que la representación salga a hablar en el momento donde no decimos nada y respetamos al jugador. Cuando hablan del campeonato y la situación económica del país. Es una decisión más de vida que deportiva”. Y sobre el Principito: “Está claro que quiere seguir jugando al fútbol. ¿Pero poner condiciones? Es Argentina, no Alemania donde podés prevenir. Nadie puede juzgarlo por su decisión, si no quiere volver está perfecto, excede lo deportivo”, disparó Verón.

Hoy por hoy las chances siguen intactas, pero las declaraciones de anoche del titular albirrojo marcaron la cancha. Entre líneas, podría leerse que estaría un tanto molesto con la situación.

“¿Poner condiciones? Es Argentina, no Alemania”, duro Verón sobre Sosa

Pero mientras espera por Sosa, la dirigencia albirroja aceleró por la contratación de Leandro Díaz, negociación que se había enfriado un poco. Pero las charlas se reflotaron y la realidad indica que el delantero de Atlético Tucumán tiene un pie en el Pincha. Es más, este medio se comunicó en la víspera con el vicepresidente de la entidad tucumana, Miguel Abbondándolo, quien aseguró que, “Estudiantes es una institución muy seria, venimos hablando desde hace unos diez días y avanzamos mucho. Quedan cosas por resolver, pero yo veo que estamos bien encaminados”, aseguró el Vicepresidente de Atlético, que fue contundente sobre el cierre de la negociación, “creo que de acá al fin de semana se puede llegar a definir por si o por no, pero creo que vamos a llegar a buen puerto”.

De esta manera, parece que el Loco Díaz se va acercando a Estudiantes, y no es descabellado pensar que Díaz se transforme en cuestión de horas, en refuerzo para el plantel de Leandro Desábato.

ZUQUI LLEGÓ Y SE VA

En otro orden de cosas, en la jornada de ayer se sumó Fernando Zuqui a las prácticas y se puso a las órdenes del Chavo Desábato. Pero, Zuqui no estará demasiado tiempo por el Country Club de City Bell por que su destino estará en el exterior, puntualmente en Turquía.

Según se informó anoche a última hora, Zuqui se fue a préstamo por un año sin cargo y con opción de compra al Yeni Malatyaspor, donde por ejemplo será compañero de Christian Cueva, el volante peruano que hace un mes buscó Estudiantes.

De esta manera se resuelve la situación del mediocampista, cuyo pase pertenece mitad al Pincha y mitad a Boca Juniors.

¿Si habrá alguna salida más? A parte de la de Zuqui y la de Jonathan Schunke, en breve los seguiría el arquero Daniel Sappa; mientras que aún no se definieron las situaciones de Enzo Kalinski y Federico González.