La prensa española con duras críticas para el Cholo Simeone

La sorpresiva derrota sufrida por el Atlético Madrid con Leipzig de Alemania provocó hoy una catarata de críticas en la prensa española dirigidas al funcionamiento del equipo en ese partido y a su entrenador, el "Cholo" Simeone.

El diario Marca, por ejemplo, fue contundente con una portada que reza "La racanería se paga", en alusión al planteo de parte del director técnico argentino, y remarcó que "el equipo de Simeone fue inferior a su rival y no demostró su condición de favorito. Sensación de oportunidad perdida".

Marca tituló su crónica "La derrota es lo único que hay", en una directa alusión a la frase que el Cholo dijo el día previo al encuentro ante Leipzig: "Simeone había aclarado en la previa que ganar no era lo importante, sino lo único, porque si no se gana no hay un día después. Y no hay un día después, porque no se ha ganado. Al Atlético lo pillaron a última hora en tierra de nadie, buscando el gol de la victoria para encontrar el de la derrota".