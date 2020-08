El misterio de la "ambulancia abandonada" en un barrio platense

"Hay una ambulancia abandonada". El mensaje se repitió durante toda la semana y llamó la atención de los vecinos de 120 entre 33 y 34. Una decena de fotos llegó al WhatsApp de EL DIA para dar cuenta de la situación que para los frentistas de la zona se trata de una "misteriosa situación".

Según puede apreciarse por el ploteo del vehículo, el mismo da cuenta de que pertenece al Same y es de la localidad de 25 de Mayo. "Ya llamamos al Same y al 911 y no nos dan respuesta. Además está dificultando el tránsito", escribieron los vecinos preocupados por la situación que detectaron el martes pasado.

Esta diario pudo develar el misterio. Según fuentes oficiales, la ambulancia sufrió un desperfecto cuando vino a hacer el traslado de un paciente, por lo que quedó varada en nuestra ciudad. "El municipio de 25 de Mayo pidió asistencia a la Provincia y recién hoy intervinieron con los vehículos oficiales", aseguraron.

Lo cierto es que el vehículo del Ministerio de Salud bonaerense llamó la atención en la zona y por eso los lectores de EL DIA expresaron su preocupación.