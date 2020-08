El coqueteo entre Maglietti y Drago en "Pampita Online": ¿nace un romance?

Hernán Drago la viene rompiendo en “Bienvenidos a bordo”, programa que conduce Guido Kaczka, en “Pampita online”, el ciclo de la televisión por cable que conduce Carolina “Pampita” Ardohain y también en las redes sociales.

En las últimas horas el modelo se convirtió en tendencia pero no por su trabajo sino por el coqueteo que mantuvo con su colega, Alejandra Maglietti. La panelista de "Bendita" estuvo en "Pampita Online". Ambos se elogiaron mutuamente y luego se especuló con la posibilidad del inicio de un romance.

Drago y Maglietti son amigos desde hace mucho tiempo, pero al estar libres, ya que la panelista de “Bendita TV” se separó de Jonás Gutiérrez tras casi cinco años de noviazgo, hoy podrían arrancar un romance.

“La verdad es que hubo más noticias mediáticas que la realidad misma. Me preguntaron mucho, pero ahora no tengo nada que decir. Nunca salí con una famosa. No lo descarto, pero llegado el momento si se habla siempre de lo mismo se cortará. No estoy abierto ni cerrado a eso”, contó Hernán Drago acerca de si tuvo una conversación privada con Alejandra Maglietti.