Cómo funcionarán los servicios municipales el próximo lunes por el feriado nacional

A raíz del feriado del próximo lunes 17 de agosto, la Municipalidad de La Plata informó cómo funcionarán los servicios municipales. Según se informó, recién el día martes los recorridos del camión de recolección de residuos retomará su cronograma habitual.

Teniendo en cuenta que los domingos no hay recolección (contenedores, bolsas negras, bolsas verdes y no habituales) ni barrido, y que el lunes tampoco habrá ningún servicio con motivo del feriado, la Comuna solicitó expresamente a la ciudadanía no sacar los residuos a la vía pública durante dichos días.

En tanto, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano continuará con las puertas cerradas para la atención al público para garantizar las medidas de prevención establecidas ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

De igual modo, persistirán los controles de tránsito y circulación en la región, así como la recepción de llamadas a la línea de Atención al Vecino 147; mientras que el estacionamiento medido no será aplicado.

Conjuntamente, se detalló que todas las áreas vinculadas a la Seguridad local mantendrán un normal funcionamiento y se extenderán los controles en el Partido.

Por otro lado, se precisó que el servicio de transporte público local funcionará con frecuencia de feriado. Al mismo tiempo, desde el área recordaron que es imprescindible contar con el correspondiente Certificado Único Habilitante para Circulación (CUHC) y recomendaron descargar las correspondientes aplicaciones que ofrece cada línea para conocer cuánto tiempo tardará en pasar el colectivo que van a tomar.

En lo que respecta a los servicios de salud, habrá guardias de enfermería durante las 24 horas en los distintos Centros de Atención Primaria (CAPS); mientras que el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) trabajará con total normalidad.

Por su parte, el Cementerio Municipal permanecerá cerrado para el público, por lo que solo se atenderá a las empresas de velatorios y se realizarán inhumaciones. A su vez, desde la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad precisaron que las casas de abrigo y paradores funcionarán con normalidad.

En otro orden de cosas, el Mercado Central (venta minorista) permanecerá cerrado para la atención al público. No obstante, el Mercado Regional (venta mayorista) comenzará con la descarga de frutas y verduras el domingo por la noche para a abrir sus puertas el lunes por la madrugada.

Finalmente, cabe recordar que los espacios públicos de la Comuna, tales como la República de los Niños y el Parque Ecológico, permanecen cerrados desde el inicio de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del Coronavirus.