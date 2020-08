Preocupación del Gobernador de Salta por la frontera con Bolivia y mensaje a Alberto Fernández

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, subió en las últimas horas un video a su cuenta oficial de Twitter en donde muestra como ingresan personas a la Argentina desde Bolivia cruzando el río Bermejo. Las imágenes, rápidamente, se replicaron en todas las redes sociales.

"Esto sucede en las fronteras sr Presidente Alberto Fernández. Gendarmería y las fuerzas policiales trabajan sin descanso para evitar el ingreso de extranjeros. Nuestras fronteras son extensas y con muchos pasos ilegales, literalmente se requiere un Ejército para poder custodiarlas", escribió el Gobernador junto al video.

"Estoy seguro que usted Presidente dimensionará la magnitud del peligro que significa esta situación para la salud y la vida , no solo de los salteños sino también de todos los argentinos! Entiendo que la Ley no permite el patrullaje terrestre del Ejército", añadió.

Por otro lado, acotó: "He hablado en varias oportunidades con la Ministra de Seguridad Sabina Frederic y el Ministro de Defensa Agustín Rossi para plantearles esta situación. Siempre me atendieron, no solo se preocuparon sino también se ocuparon de encontrar una solución y agradezco ese gesto".

Y amplió: "Hemos recibido refuerzos de Gendarmería enviados por Frederic y controles aéreos autorizados por Ross. Hoy la situación sanitaria en el vecino país es delicada! Intentan ingresar al nuestro, a cobrar todo tipo de subsidios y a buscar atención médica gratuita".

Por último, lanzó: "Insisto con este pedido y espero que encontremos una solución inmediata. Como decía el Gral San Martín “Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto, no defenderla “Hoy mi patria chica está en peligro, estoy seguro JUNTOS vamos a defenderla".