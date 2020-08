Kicillof: "Yo no voy a encubrir a nadie"

"Yo no voy a encubrir a nadie" afirmó hoy el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mientras avanza la investigación por el caso de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril, luego del hallazgo de un cuerpo en un canal a la altura de la ruta nacional 3 en cercanías de la localidad de Villarino.

El mandatario provincial deslizó en declaraciones radiales que "la familia pidió que se apartara de la investigación a la Justicia de la Provincia y que investigara la Justicia Federal con la Policía Federal. Así que hoy la investigación está ahí y nosotros colaborando con todo lo que requiere la familia y la Justicia".

"Lo que hay que hacer es eso, que nadie entorpezca la búsqueda de la verdad y obviamente nosotros no vamos a encubrir a nadie y vamos a colaborar con la investigación", agregó.

El gobernador, quien contó que mantuvo comunicación con la madre del joven, a quien le expresó la disposición de la Provincia, insistió en que "yo dije que no voy a encubrir a nadie. Pero esperamos que la Justicia resuelva. Por decisión de la familia pasó a la Justicia Federal y yo los detalles del expediente no los conozco".

Kicillof dijo que "va a esperar que se resuelva" el caso tras ser consultado a cerca de la presunta participación de la policía local en la desaparición del chico.

En torno al caso, Kicillof aseguró desconocer lo que hablaron el fiscal de la causa y el Ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, en el lugar donde apareció el cuerpo. "No quiero opinar sobre el expediente porque no lo conozco y no soy abogado defensor. Voy a esperar que resuelva la Justicia", afirmó Kicillof.

En tanto, el gobernador destacó la llegada al lugar de los hechos de peritos y antropólogos forenses de la órbita nacional.