El irónico mensaje de Juana Viale para Alberto Fernández

Tal como viene ocurriendo desde que comenzó la cuarentena en la Argentina, Juana Viale condujo ayer "La Noche de Mirtha Legrand" en reemplazo de su abuela. Y en el inicio del mismo, dejó un irónico mensaje que tuvo como destinatario Alberto Fernández.

Tomando la conferencia del Presidente del pasado viernes, en donde dijo desde Olivos que "la cuarentena no existe", Juanita lanzó: "¿Cómo están? Buenas noches a todos. Gracias a los que nos acompañan en la pantalla de El Trece. Muchas gracias por acompañarme otro sábado más en ¿la no cuarentena? En el... no cabemos cómo decirlo".

Y completo, con tono irónico: "Yo ya no sé cómo decirlo. Que alguien me diga, señor Presidente, en qué fase estamos de la no cuarentena, o cómo denominarla, por favor".

La nieta de Mirtha, en este largo reemplazo que está haciendo los sábados y domingos, ya lanzó varios mensajes contra Alberto Fernández. Sin dudas que lo que más ruido hizo fue cuando en una de las mesas preguntó: "¿Alberto Fernández llegará al final del mandato?".