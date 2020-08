"Acto de irresponsabilidad", así califican desde el oficialismo a la marcha de ayer

La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, consideró hoy que la protesta opositora realizada ayer en diferentes puntos del país en rechazo a las restricciones encuadradas en el aislamiento por el coronavirus y a la reforma judicial fue "un acto de irresponsabilidad en un momento en que el virus circula de manera veloz". En declaraciones a FM La Patriada, la funcionaria cuestionó que la protesta de ayer ocurrió "mientras los gobiernos nacional, provincial y locales tratan de que no haya aglomeración de personas ni reuniones masivas porque son focos de contagios".

Criticó, en ese sentido, que en muchos casos quienes se manifestaron "no respetaron ni el distanciamiento social, ni el uso adecuado del barbijo" recomendado por las autoridades sanitarias "en un momento en que el virus circula de manera veloz en Capital y provincia". "Esas marchas, que están propiciadas por un sector de la oposición, son las que se convocan desde el primer día cuando desde el Gobierno se toman decisiones de fondo; estamos a horas de comenzar el tratamiento de la reforma judicial", evaluó García.

En ese marco, analizó que la titular del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ayer participó de la marcha, "representa la voluntad de muchos dirigentes de ese partido", y apuntó que "no es una ciudadana común" sino que se trata de "la presidenta del PRO".

"Caso contrario, los 62 intendentes bonaerenses del macrismo y del radicalismo deberían haberse expresado respecto de esto. Disimular y mirar para el costado no resuelve la situación de fondo. Tiene que haber una expresión pública respecto de esto", manifestó. Finalmente, García sostuvo que, mientras gobernadores y jefes comunales "están tratando de conseguir camas para que el sistema no se sature y buscando soluciones para la caída económica, no puede ser que haya dirigentes que convoquen a marchas cuya consigna no se sabe muy bien cuál es sino que es oponerse a cualquier decisión del Gobierno".

En la misma línea, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, calificó hoy como "un acto de irresponsabilidad política" a la marcha opositora de ayer que se realizó en el Obelisco y en el interior del país, y consideró que su objetivo fue "desgastar" al Gobierno nacional. "Fue un acto de irresponsabilidad política la de esta marcha claramente convocada por los sectores más contestatarios y virulentos de la oposición desde el punto de vista discursivo", afirmó Rossi en diálogo con radio El Destape.

El ministro mencionó que "la presencia de la presidenta del PRO (por Patricia Bullrich) releva de cualquier tipo de explicación", y estimó que "el objetivo de estas marchas, que las hacen coincidir con fechas patrias, está claro que es intentar desgastar al Gobierno". De todas formas, el funcionario sostuvo que "sería injusto poner a todos los opositores en la misma bolsa, porque esto lo lleva adelante los que sostienen el discurso más contestatario y duro dentro de la franja opositora".

En tanto, Rossi puntualizó que "la gestión de un gobierno no depende de las críticas opositoras, sino que depende del grado de aceptación que tenga en el conjunto de la sociedad, y yo creo que el Gobierno tiene un alto grado de aceptación". En ese sentido, opinó que "el año que viene, cuando haya elecciones, nos van a juzgar en función de la gestión que llevemos adelante", y agregó: "Yo creo que venimos haciendo una muy buena gestión, dado el contexto de la crisis económica heredada del anterior gobierno, agravada por la pandemia del coronavirus".