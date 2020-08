Fue al baño y le salió una serpiente del inodoro

Un ciudadano de Texas se encontró con un visitante inesperado en su casa.

Augustus West acudió al baño, levantó la tapa del inodoro y se encontró con una serpiente que lo miraba.

"Hoy tuve una pequeña visita en casa", escribió el protagonista en su cuenta Facebook donde publicó el video que alcanzó a filmar.

"No sé cómo llegó allí", aseguró respondiendo algunas consultas que sus seguidores le hacían en las redes.

Según pudo saberse, se trató de una serpiente toro (Pituophis catenifer), un colúbrido inofensivo que debe su nombre al sonido que emite.

Las imágenes fueron reproducidas en Twitter por el periodista Payton Malone y se volvieron virales, con más de 2,2 millones de visitas desde el domingo.



I always thought this was an irrational fear of mine...apparently not. Friend out in west Texas found this. 😳😳😳 pic.twitter.com/jd23gbLkGF