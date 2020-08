¿Cuándo vuelve el rugby?

En el rugby dicen estar listos para la vuelta, pero no quieren apurarse y optan por el “paso a paso” / Archivo

Aunque miran de reojo al fútbol y reconocen tanto en público como en privado, que la vuelta de la “Redonda” marcará el pulso del retorno del rugby a los escenarios todos ven como “difícil” o “muy difícil” que haya torneos oficiales en esta temporada, aunque Santiago Marotta, el presidente de la Unión de Rugby de Buenos Aires dejó abierta una ventanita y dijo que: “No vemos la hora de tener actividad en los clubes y no sabemos con certeza cuándo será eso; de entrada se creó la Comisión de Crisis Covid-19 y cada consejero estuvo muy presente en todos los clubes asignados; la URBA tiene 45.000 jugadores y eso mereció una atención particular; la vuelta será en etapas, primero la parte administrativa (que ya está), la segunda etapa es que, según cada municipio, se pueda volver al club aunque sea a tener cierta actividad física con protocolos de seguridad claves. La tercera etapa serán los entrenamientos y la cuarta, el juego en sí. La comisión de Competencia tiene armado un torneo donde habrá un campeón dónde ya se han suprimido los ascensos y descensos, pero la realidad es que no sabemos bien, bien cuando habrá juego. La verdad es que este año arrancó complicado con el caso tan triste de Villa Gesell (el asesinato de Fernando Báez Sosa) y se ha hablado poco de rugby. Ahora en la Pandemia, estamos trabajando muchísimo con la Comisión de “Formación Integral y Mejora del Comportamiento” y múltiples cursos que la Unión ha dado para que se aproveche el tiempo en confinamiento de la forma más útil posible”.

A lo que agregó: “El tema de violencia de género y los “bautismos” en los clubes es central para esta gestión y ya se hicieron charlas con 91 clubes, varios referentes y especialistas en toda la problemática suscitada. Estábamos frente a un problema y nos pusimos a trabajar saliendo de una zona “cómoda” y pedir el más estricto compromiso para trabajar desde la “incomodidad” para encontrar soluciones; esto que ocurrió fue muy grave y todos tomamos conciencia que había varias cosas para cambiar; todos tenemos que ser agentes del cambio y trabajar muchísimo en la formación: eso es clave. Los chicos crecen mucho más rápido físicamente que mentalmente y ese es un punto crítico, estamos trabajando de fondo en el tema”, concluyó.

“ESTAMOS LISTOS PARA VOLVER CUANDO EL GOBIERNO LO PERMITA”

El primer presidente platense que habló fue MarceloCampodónico, que desde el club SanLuis comentó: “Todo es muy complicado y uno tiene que pensar mucho en la gente que la está pasando mal. La CD está trabajando día a día para que los chicos y chicas no pierdan el incentivo de “vivir” el club. Esperemos que sea pronto. Comprendemos que en estos momentos, hay situaciones particulares y se ha obrado en consecuencia. Tenemos la idea que la vuelta al club sea como si fueran “grandes plazas o parques” y estamos trabajando para que así sea. Estamos listos para volver cuando las autoridades lo permitan y lo hagamos teniendo los máximos cuidados”. A lo que añadió: “Hemos reactivado la “mesa platense” con representantes médicos de cada club que están en el día a día de cómo evoluciona todo y han elaborado protocolos que ya se han mandado a la Municipalidad pero que desde Provincia todavía no nos han autorizado. La idea es que si hay juego, sea solo para los planteles superiores de rugby y hockey. Tenemos esperanza que sea pronto, si tenemos que jugar en Enero, lo haremos. Sabemos cuándo empezó esto pero no sabemos cuándo terminará”, finalizó el dirigente marista.

Hay coincidencia en que será difícil que este año haya torneos oficiales en la URBA

La palabra la tomó el presidente de LosTilos, HomeroEstebanPiccone que dijo: “Estamos preocupados por la responsabilidad responsable de cada uno, inicialmente apoyé desde lo personal todas las medidas sanitarias que se tomaron pero nunca pensé que todavía estemos metidos en medio de este lío del Coronavirus. Es muy doloroso para todos, para las personas mayores y los niños. Para nuestro deporte vamos a tener que mucha paciencia y no sé si todos estaremos a la altura de poder respetar los protocolos que se armaron; si uno falla, complicará a todos los demás. Realmente será muy difícil el regreso, de seguro tendremos varios meses por delante para que así sea. La prioridad es la salud pública y de nuestra gente. En líneas generales el respeto a la integración, la inclusión y la búsqueda de un mundo mejor, son centrales para esta gestión”, afirmó Piccone.

El presidente de LaPlataRugby, AlbertoDacal a su vez comentó: “La pandemia no tiene nada de positivo. Estoy contento por cómo nos manejamos. Cerramos una semana antes que la primera cuarentena, cerramos el gimnasio y pudimos mantener los sueldos básicos”. A lo que añadió: “Hemos aprovechado este tiempo para trabajar en el club: se resembraron todas las canchas, la idea es reformar y terminar los sectores de tribunas que faltan. Poner a punto el gimnasio, agrandarlo y comprarle elementos nuevos y por último remodelar las dos entradas al club. Es todo muy duro, pero hay que estar firmes porque esto en algún momento va a terminar, queremos volver a vivir las cosas que nos gustan, pero no sabemos cuándo será eso”.

“VAMOS A VOLVER MÁS FUERTES QUE NUNCA”

La charla situada en Gonnet solamente tuco que, imaginariamente, cruzar la calle para charlar con el presidente de la subcomisión de rugby del club Universitario, JuanDamioli que aportó: “Si algo bueno trajo esto, fue la reunión entre los presidentes de la región para ponernos de acuerdo en algunas cuestiones. No sé cuándo vamos a volver, pero sí que ni bien se nos permita vamos a volver más fuerte que nunca. La gente quiere ir al club”.

Damioli continuó con su análisis y dijo: “Las problemáticas se duplican por esta situación. Tenemos la cuota opcional y la verdad que la respuesta de todos fue increíble. Felicitar a los profes y entrenadores por amoldarse a este nuevo sistema”. A lo que agregó: “De lo sucedido a principio de año (el caso de violencia de género que involucró a jugadores de la Primera del club), todos intentamos aprender. Tanto los jugadores como los dirigentes hicimos cursos sobre el tema. El mundo del rugby tiene costumbres viejas que necesitamos cambiar cuanto antes. Cometimos errores y trabajamos fuertemente sobre eso. Hay que ser resilientes y estoy convencido que saldremos de esto más fuertes que nunca; respecto a la Cuarentena, la salida la haremos respetando cada norma sanitaria oficial que haya que cumplir, el rugby acompañará como siempre lo ha hecho, por ahí no habrá un campeonato pero algo vamos a tener, es difícil eso y soy optimista en ello aunque de seguro tendremos que ir paso a paso”.

El análisis dirigencial ahora viajó para el barrio de Hernández y allí, desde el club Albatros, RicardoBenavídez, su presidente explicó: “Estamos saliendo adelante con la ayuda de nuestros socios, pero tuvimos que bajar los sueldos del personal un 50%, pero los empleados lo supieron entender y se lo hemos agradecido”. A lo que añadió sobre la movida solidaria que se activó en 135 y 518: “Todos los sábados estamos haciendo ollas populares y armamos bolsas con alimentos no perecederos, además de entregar ropa de abrigo para la gente que lo necesita. Recibimos donaciones los viernes de 15 a 18 en el club”.

El rugby de la región ha sumado en los últimos años a Berisso y justamente su presidente FedericoRomero explicó: “Hoy por hoy solo estamos haciendo el mantenimiento de la cancha principal. Íbamos a mejorar los vestuarios y no pudimos hacer nada; una mala noticia para contar es que las divisiones infantiles seguro no vuelvan a entrenar en lo que queda del año. Obviamente es mucho más difícil explicarles a ello y habría que ver como poder hacer para seguir entrenándolos. La prioridad está en la división Superior, aún sabiendo que no sabemos cuándo volveremos a jugar”.

Finalmente desde EnsenadaRC, MarianoDorati, su presidente aseguró: “Nuestro club a lo que más apunta es a la contención y formación de infantiles y juveniles. Sin quitarle importancia a la primera, obviamente. Somos un equipo que hace todo a pulmón. Se nos complica mucho competir seriamente y más ahora. El deporte es solo una excusa, tenemos un fin social que cumplir. La comisión está compuesta por jugadores y dirigentes. Estamos abiertos a recibir ayudas externas y cuando podamos regresar a cierta normalidad, esperemos hacerlo de la mejor forma”.