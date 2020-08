Mientras Sosa deshoja la margarita, Estudiantes cierra otros refuerzos

La mitad del mes de agosto está en marcha, comenzó la segunda semana de entrenamiento para el plantel profesional de Estudiantes y el rubro refuerzos recién parece ir definiéndose. Lo de Marcos Rojo ya está caído, y todas las miradas están puestas en la respuesta de José Sosa tras el ofrecimiento del Pincha de volver.

El volante ofensivo sigue de vacaciones y aún no definió qué hará de su futuro. Está claro, su buen nivel hace que varios clubes estén buscándolo, más allá del Trabzonspor (club donde jugó hasta hace un par de semanas) que quiere retenerlo y Estudiantes que desea repatriarlo. Entre los otros tres se encuentra el Fenerbahce de Turquía, que haría una muy jugosa oferta económica.

Según pudo saber este medio, la respuesta de José no pasaría de la jornada de hoy, por lo que la expectativa va en aumento en el Pincha por saber qué hará el futbolista, si acepta la propuesta de un contrato de 3 años y medio en Estudiantes, o por ahora con 35 años se queda jugando en Europa. Pero la respuesta no pasará de estas horas, el jugador saber que ya no puede estirar más la respuesta.

En calle 53 pasaron de la esperanza al escepticismo y creen que hoy por hoy hay pocas chances de que el Principito pegue la vuelta ahora desde Europa.

Más allá de la dilatada espera por Sosa, la dirigencia albirroja ha tenido que ir avanzando en otros temas ya que el plantel ha tenido demasiado bajas (Gastón Fernández, Retegui, Rojo, Sánchez, Rosales, Schunke) y ninguna cara nueva, más allá de la renovación de algún juvenil. Pero en el transcurso del último fin de semana aceleró por dos nombres, terminó cerrándolos y en las próximas horas ya estarán trabajando en el Country Club a las órdenes de Leandro Desábato.

Hoy dará su palabra final Sosa. Su círculo cercano cree que seguirá en Europa, pero...

Por un lado, se llegó a un acuerdo total con Atlético Tucumán por el delantero Leandro Díaz, a préstamo por 18 meses, es decir hasta el 31 de diciembre de 2021. Según se supo, el atacante, que ya había comenzado a entrenar con el equipo tucumano, viajará en las próximas horas hacia nuestra ciudad a fin de efectuar mañana los estudios médicos de rigor y posteriormente llevar a cabo la firma de su contrato.

En tanto, además los albirrojos llegaron a un acuerdo con Lanús por el préstamo, también hasta diciembre del 2021, por el defensor Nicolás Pasquini. Es más, en la vuelta a los entrenamientos en la mañana de la víspera, el lateral izquierdo estuvo en el predio de City Bell donde cumplió con el hisopado. Hoy, Pasquini continuará con la revisación médica de rigor, y una vez que termine con todo, podrá sumarse al trabajo.

ZUQUI SE DESPIDE

En otro orden de cosas, Fernando Zuqui finalmente se irá a Turquía donde jugará a préstamo por un año en el Malatyaspor, y para esto, debió extender por un año más en vínculo con el Pincha.

Zuqui se había sumado la semana pasada a las prácticas en City Bell sabiendo que de un momento a otro se iba a ir. Y el momento llegó, por que en principio mañana mismo estará viajando rumbo a Turquía.