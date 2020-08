El pueblo santafesino que se quedó sin médico comunitario al que todavía no le llegó el reemplazo

El director Regional de Salud del sur de Santa Fe, Pedro Bustos, admitió que todavía no hay quien reemplace al médico Marcelo Palou en el Servicio de Atención Comunitaria (Samco) de Cañada del Ucle tras la polémica entablada con el profesional médico por parte de vecinos que firmaron un petitorio para “echarlo” del cargo. Hasta el propio presidente comunal, Orlando Pruzzo, firmó la solicitada que el jueves pasado le fue entregado a Bustos y en donde piden el traslado de Palou.

El propio Bustos admitió que “el médico Palou no va a renunciar a su cargo, pero sí manifestó que se quiere ir de Cañada del Ucle y, obviamente, nosotros desde Salud Provincial no podemos hacer nada al respecto. Más aún y teniendo en cuenta que muchas personas firmaron un petitorio para sacarlo del cargo que fue avalado hasta por el propio presidente comunal Orlando Pruzzo”.

Cañada del Ucle se encuentra a unos 10 kilómetros de Firmat y distante a 120 kilómetros de Rosario. Actualmente se encuentra en Fase 1, situación a la que ingresó cuando se detectó el primer caso del médico del Samco. Los firmantes de la solicitada pidiendo que lo saquen del cargo a Palou admitieron, con el presidente comunal a la cabeza, que no lo quieren echar por haber contraído coronavirus. “Que diga la verdad”, pidió Pruzzo.

Palou dijo sentirse discriminado por muchos de los firmantes de la solicitada, aunque admitió que el resto del pueblo lo apoya. “Mi ciclo está culminado en Cañada del Ucle. Me llevo lindos recuerdos y muchos amigos y conocidos, pero también es cierto que muchos fueron ingratos conmigo ya que piden que me vaya cuando estoy cursando un aislamiento por haber contraído COVID-19. Me contagié por atender personas no por estar boludeando”, remarcó apesadumbrado el profesional, de 51 años.

"Lo que está pasando con el médico de Cañada del Ucle es un linchamiento social. Un espanto. Nosotros vamos a apoyarlo en todo y creo que ningún médico tiene que ir a trabajar más ahí", aseguró Sandra Maiorana, secretaria general de la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), seccional Santa Fe, días atrás.