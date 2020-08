Espectacular incendio en una fábrica en Texas

Contra espectaculares columnas de humo y gigantescas llamas varias dotaciones de bomberos batallaban hoy en la localidad de Grand Prairie, al oeste de Dallas, en el estado de Texas.

Según los primeros reportes, el incendio se registraba en una planta de Poly-America, una fábrica de bosas de residuo y rollos de plástico, donde además reciclaban este tipo de material altamente inflamable.

#Breaking Happening Now in Grand Prairie Tx a massive fire at the Poly America Plant. The fire can be seen for miles. pic.twitter.com/t83AlMd7mu