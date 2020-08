La impotencia del padre de Solange: “Recién ahora, con mi hija muerta, me dejaron pasar"

Pablo Musse, padre de Solange, llegó a Alta Gracia (Córdoba) cerca de las 22 horas del viernes desde Neuquén y hoy desde bien temprano recorre ciudad haciendo trámites para darle sepultura a su hija Solange, que hace menos de 24 horas murió producto de un cáncer de mama fulminante.

“Recién ahora, con mi hija muerta me dejaron pasar. Pero ya es tarde. Mi hija ya no está. Voy a poder darle ese abrazo que me pedía, pero adentro de un cajón”, le aseguró Pablo al portal Infobae en medio con tristeza e impotencia.

“En las últimas horas tuve que contratar un abogado para que me ayude con los papeles para entrar a Córdoba y poder viajar tranquilo a despedir a mi hija y que nadie me moleste", prosiguió contando.

"A eso tuve que llegar después del maltrato que recibí la otra vez. Sólo venía a ver a mi hija enferma ese día y me trataron como a un delincuente”, añadió.

Ante la consulta de cómo fue que le comunicaron la muerte de su hija, contó: “Me llamó para decírmelo la mamá de Solange, que vive con ella acá en Córdoba. Apenas me enteré empecé de vuelta con el papelerío para volver. Ahí es cuando me comuniqué con el abogado para que me ayude. Estoy sin trabajo y todo cuesta mucho más, pero lo económico ahora no me importa nada”.

Y agregó: “Cuando llegué a Córdoba, me decían pase, pase. Recién ahora, cuando mi hija ya está fallecida. El viaje fue muy difícil. Volver a ver los mismos lugares en la ruta de cuando fuimos con la esperanza de abrazarla la semana pasada”.

Por último, aseguró: “Esa vez, igual que ahora, iba con una persona con discapacidad. Ella incluso tenia domicilio de Córdoba. Cuando escucho hablar a los políticos de inclusión, con lo de la letra E y todo eso… yo venía con una persona con capacidades diferentes y el derecho a ella también se lo negaron. Cuando pasan cosas así no existe la inclusión”.