Kicillof calificó a la marcha de “aluvión psiquiátrico” y la oposición salió a cruzarlo

“Aluvión zoológico” fue la referencia que con una alta dosis de discriminación utilizó el antiperonismo allá por 1946 para referirse a los militantes y simpatizantes de Juan Domingo Perón. Ayer, Axel Kicillof cambió en parte el término para fustigar a los participantes de la marcha del lunes 17 en la que se expresó el rechazo a diversas políticas oficiales y afirmó que esa demostración pública fue un “aluvión psiquiátrico”.

Con dureza, el Gobernador salió a cuestionar la movilización y afirmó que “algunos comunicadores y un sector político están en contra del Gobierno y de cualquier medida que se tome, por efectiva que sea” en el marco de la pandemia de coronavirus, al referirse a la protesta. Y fue allí cuando disparó: “El otro día, más que una marcha hubo un aluvión psiquiátrico. Como nadie se quiso hacer mucho cargo de la organización o de las consigas, es lo que observamos”.

Claro que tamaña definición encontró enseguida la réplica de referentes opositores quienes calificaron a Kicillof como “un grosero agraviador de miles de bonaerenses”.

El Gobernador expuso que “algunos comunicadores y un sector político están en contra del Gobierno y de cualquier medida que se tome, por efectiva que sea” y resaltó que gracias a la implementación de la cuarentena temprana “claramente se evitó el desborde del sistema sanitario y, con eso, decenas de miles de muertes”.

“Si no hubiéramos hecho cuarentena, pedirían cuarentena. Si hay aislamiento piden que no lo haya”, opinó y apuntó que “han impugnado a los epidemiólogos y expertos con tal de llevar la contra”.

No obstante, el mandatario provincial reflexionó que “la gran mayoría de la sociedad no se prende en esas cosas debido a que observa lo que ocurre cuando un país no toma los recaudos que hay que tomar y saca sus conclusiones”.

Rememoró que en los últimos cuatro años “hubo un monolítico apoyo de los sectores de la prensa más concentrada al Gobierno anterior y, sin embargo, la sociedad tampoco compra cualquier cosa” por lo que pidió “no entrar en debates estériles”.

En ese marco, sectores de la oposición salieron a cruzar a Kicillof con dureza. El senador radical Alejandro Cellillo se preguntó: “¿Qué te pasa, Kicillof? ¿Estás nervioso?”, parafraseando con ironía al ex presidente Néstor Kirchner.

“Inaceptable cómo el Gobernador descalifica de esa manera una movilización genuina. Incluso alejado de la realidad. Cuando, por estos días, miles de bonaerenses se encuentran afectados en su salud mental por la cuarentena”, añadió.

Por su parte, el lilito Andrés De Leo, también senador, indicó que “a su irresponsabilidad ya conocida ahora usted, Axel Kicillof, le agrega a su currículum ser un grosero agraviador de miles y miles de bonaerenses. Patético. El agravio habla de quien lo realiza”, señaló.

“Lo que es cierto es que fue un aluvión; un aluvión de ciudadanos libres marchando con responsabilidad para frenar la reforma de la Justicia. Y con sus actitudes cada día serán más y más”, completó.

En tanto, el diputado Luciano Bugallo, también del sector de Elisa Carrió, dijo que el mandatario es “uno de los responsables de que Argentina esté en el segundo lugar de miserabilidad del mundo, de la cuarentena más desastrosa y eterna del planeta y encima trata de psiquiátricos a los participantes del #17A. ¿En que espejo se mira?”.

Finalmente, el diputado Juan Carrara sostuvo que “es una falta de respeto lo que dijo el Gobernador sobre miles de argentinos que ejercieron su derecho a expresarse libremente”, y añadió: “entiendo que no le guste escuchar a los demás, pero como Gobernador tiene que hacerlo”.