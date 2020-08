Polémica por la posibilidad de que los distritos de la Costa exijan hisopados a los turistas

Los turistas que visiten Mar del Plata durante la próxima temporada de verano deberán someterse a un hisopado antes de ingresar a la ciudad para verificar que no porten el coronavirus, según anunció el intendente Guillermo Montenegro. Pero no es el único distrito que podría sumarse a esa exigencia que se analiza en otras comunas costeras como Pinamar.

Claro que esas medidas comenzaron a levantar polvareda y ayer, por caso, fueron cuestionadas por el ministro de Salud de la Capital Federal, Fernán Quirós. “No garantiza absolutamente nada. Uno puede tener una PCR negativa hoy, estar incubando la enfermedad y dentro de tres días tener la enfermedad”, dijo el funcionario de Horacio Rodríguez Larreta.

“Fue un tema que se habló en el Consejo Federal de Salud, entre el ministro de Salud de la Nación, todos los ministros de las provincias y la Ciudad Autónoma”, abundó Quirós, quien indicó que “solicitar una PCR para la circulación ciudadana no es una forma segura de cuidarnos” porque no es garantía de que quien se lo realice no curse la enfermedad. Incluso comentó que “el período que da la PCR positiva es un período relativamente corto”.

“Yo diría en general que deberíamos todos hacer un esfuerzo para no solicitar estudios que luego sean verdaderamente dificultosos para realizar y una limitación grave para todo el mundo para poder moverse de un lado al otro”, añadió el ministro de Salud porteño.

Más allá de la efectividad del test como forma de prevención, existe otra arista para analizar el tema que también genera polémica: el alto costo del hisopado. Se estima que cada estudio cuesta alrededor de 6 mil pesos, lo que implicaría una carga extra para cada uno de los turistas.

Claro que a Quirós le salió a contestar el secretario de Gobierno marplatense, Santiago Bonifatti. “Que se dedique a cuidar a los porteños. Nosotros nos dedicamos a cuidar a los marplatenses”, apuntó al ministro de Salud porteño.

El intendente Montenegro anticipó que “siempre vamos a mirar el tema de cómo es el ingreso”, y añadió que “hoy, si no hay otro adelanto, será con el hisopado y el control”, porque “tener un seguimiento de las personas que entran a la ciudad es clave”.

Según el Intendente, habrá muchas cosas a tener en cuenta el verano venidero, como “la cantidad de gente que va a la playa, al corredor gastronómico, el control de protocolos” y será importante “la responsabilidad individual de cada uno de nosotros”.

“Va a ser una temporada absolutamente distinta a cualquier otra en la historia de Mar del Plata”, adelantó y aclaró que “pensar que la temporada va a ser igual que las anteriores es un error conceptual, ya que va a haber protocolos como los que ya estamos usando para otras actividades y cualquier persona en Mar del Plata va a tener que cumplirlos”

“El ingreso de los turistas se evaluará con el Gobierno provincial y nacional. Es una actividad importante, que nosotros obviamente la queremos cuidar, por eso estamos en plena discusión con el protocolo de balnearios, no lo estamos aceptando como viene porque el área de Salud lo contraindica. Seguiremos trabajando” puntualizó.

En tanto, el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró que el turismo “va a ser uno de los ejes de la reactivación económica de la Argentina” y destacó la “fuerte inversión” que desde el Estado se está realizando para asistir al sector, “que en los últimos meses tuvo cero ingresos”.

“Estamos convencidos de que, cuando esto pase, el turismo va a ser uno de los ejes de la reactivación económica de la Argentina, y así lo pensamos nosotros y el Presidente, y por eso hacemos una inversión fuerte desde el Estado”, subrayó el ministro.

“El turismo es una de las actividades más castigadas” por la pandemia de coronavirus, “sino la más”, y sostuvo que “la expectativa es buena por lo que se ve en otros lugares del mundo”.

No obstante, indicó que se mira esas situaciones “con cautela porque ha habido rebrotes”.

En tanto, de cara a la temporada de verano, indicó que se está trabajando junto a las provincias y que habrá “protocolos homologados por organismos internacionales”.

Explicó que “son protocolos que establecen medidas con las que ya estamos conviviendo, como el distanciamiento social, tomar la temperatura, ser muy cuidados con la higiene personal, nuevos hábitos que hay que implementar a la hora de veranear”.

“No puede pasar volver a haber grandes aglomeraciones de gente en la playa con poca distancia hasta que no salga la vacuna”, subrayó el ministro.

“Las provincias están trabajando muy bien en los protocolos, muchas viven del turismo”, añadió.