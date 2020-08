Piden declarar la “emergencia cultural”

Se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto que busca declarar la emergencia cultural en todo el partido de La Plata por el término de un año. La iniciativa, se indicó, fue construida conjuntamente con los espacios culturales, colectivos artísticos, docentes, gestores, técnicos y trabajadores del arte y la cultura local organizados en la Red Multicultural platense.

El proyecto, presentado por el bloque de concejales del Frente de Todos a través de la edil Ana Castagneto está compuesto por más de 17 artículos que “tienen como objetivo poder brindar asistencia a uno de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID-19 a través de la creación de programas y fondos destinados para tal fin.

”Los impulsores explicaron que la propuesta surge de un trabajo colectivo con los trabajadores de la cultura que no pueden realizar actividades en este contexto ya sea por no poder abrir un espacio o por no contar con la tecnología necesaria para utilizar las herramientas virtuales y propone, entre otras medidas de alivio, la eximición del pago de tasas municipales la asistencia alimentaria a los trabajadores de la cultura en emergencia.