Reclaman mayor control en la periferia platense, hartos de las bandas "ruidosas" que circulan de noche

Para los vecinos de Melchor Romero el descanso de la noche, algo tan básico como necesario para cualquier persona después de una jornada de trabajo, estudio u otros quehaceres cotidianos, se ha convertido en una misión prácticamente imposible.

Según denuncian, a los permanentes tiroteos que se desatan entre bandas a lo ancho de la localidad del oeste platense, desde un buen tiempo a esta parte también deben lidiar con grupos de jóvenes que van y vienen, en moto, caminando o a pie.

Según denuncian "andan toda la noche, hacen ruido y no dejan dormir prácticamente a nadie".

Este panorama se registra en la zona de 168 y 521 de "forma permanente". De acuerdo con los denunciantes, el mayor inconveniente son los motociclistas, que van y vienen y realizan "cortes" con los caños de escape en cualquier momento de la medianoche y en altas horas de la madrugada. También apuntar por los automóviles, que aceleran ocasionando un ruido y un malestar enorme a quienes no pueden pegar un ojo por este motivo.

"Tengo un nene chiquito y hoy se despertó de madrugada porque no podía dormir. Pero están todo el fin de semana así", enfatizó una mujer de la zona

"Lo peor es que venimos así desde que comenzó la cuarentena", señaló. Y agregó que por la falta de descanso y el malestar que provoca esta situación que ya se ha vuelto moneda corriente tengo "problemas de salud". "He tenido que ir a kinesiología y vengo sufriendo fuertes dolores cervicales", apuntó la damnificada.

Por el inconveniente la mujer intentó radicar una denuncia en la Comisaría Decimocuarta, pero no se la tomaron. "No me tomaron la denuncia, me dijeron que esas personas están en una falta contravencional", dijo. En ese sentido, los vecinos evalúan alternativas para elevar los reclamos a la delegación o en la Municipalidad.

En este marco, además, aseguraron que fueron amenazados por un joven que los vio filmando. La mujer, aterrorizada, dijo que "no tengo nadie que me defienda".