¿Negativo o positivo? Versiones cruzadas a la hora de darle el resultado de su hisopado a un vecino de Berisso

Mario Ceballes, vecino de Berisso, presentó síntomas compatibles al coronavirus la semana pasada y le realizaron el hisopado en el hospital de dicha ciudad. Pero al momento de darle el resultado, le aseguró a EL DÍA que fue todo una desprolijidad: por teléfono le aseguraron que dio negativo, pero cuando su hijo quiso retirarlo le indicaron que había dado positivo.

"El miércoles pasado fui a hacerme el hisopado al hospital de Berisso. Me dijeron que en 24 o 48 horas iba a estar el resultado, pero recién hoy a las 10 de la mañana logré vía telefónica que me dijeran que el resultado 'está rechazado'. Al consultarles qué querían decir con 'rechazado', me dijeron que era 'negativo'", comenzó indicando José.

"Ahí le dije a mi hijo que vaya al hospital a retirar el resultado para presentarlo en el trabajo y a un médico, ya que sigo con fiebre y dolores musculares. Cuando va mi hijo al hospital le dicen que no pueden darle el resultado y que ellos tienen que es positivo", prosiguió. Según precisó, a su hijo "le dijeron que vaya mañana para ver si se lo pueden dar".

Por último, comentó: "Es una angustia bastante complicado. No son profesionales, juegan con la necesidad de la gente. Es terrible por el momento que estamos pasando".