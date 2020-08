Rocío Oliva contó por qué no se casó con Diego: “No iba a ser para toda la vida”

Rocío Oliva dio vuelta la página: hace ya un año, tras seis de relación con Diego, se separó, y ya escribe nuevos capítulos de su vida amorosa, como le reveló a Pampita en una charla para su programa, “Pampita Online”, a quien le contó, además, por qué no se casó con Diego, luego de haber estado comprometida con el crack y director técnico de Gimnasia.

“A veces, uno por amor hace esas cosas”, contó sobre la decisión de dejar su carrera como futbolista para seguir a Diego a Dubai. “Yo siento que lo hice por amor y no me arrepiento tampoco. Viví seis años afuera donde aprendí muchas cosas que quizás acá, en la Argentina, no las hubiese aprendido. Cosas de cultura, de relacionarte con otras personas, idiomas, viajar, conocer. Así que lo tomo como algo que me nutrió a mí como mujer más que nada”.

“En la vida hay que negociar, de eso se trata. Más cuando estás en pareja”, agregó Rocío, ex jugadora de la Primera División de River. Y contó cómo fue que se truncó su boda con Diego, que fue en su momento tapa de todos los medios: “Estábamos en Cuba cuando fue la propuesta formal y fue como a lo último. Dije que sí, me copaba la idea. Después vinimos a Argentina y tuvimos una crisis entre nosotros”, recordó Rocío sobre lo ocurrido. La pareja volvió a establecerse aunque, finalmente, tras mil y un vueltas, se separaron en 2019, manteniendo una relación cordial al punto de que Oliva estuvo muy cerca de Diego cuando llegó al Lobo.

La blonda ex jugadora, que a principios de agosto hizo una publicación relacionada a su nuevo amor en Instagram, contó que tras esa crisis post Cuba intuyó que la pareja con Maradona no iba a durar: “Después volvimos a estar juntos, pero a veces esas crisis te hacen tomar decisiones. Yo creo en el casamiento para toda la vida, me gustaría que eso suceda para siempre. Y sabía que quizás no iba a ser para toda la vida, entonces preferí suspenderlo”, cerró Oliva, que ahora puso su nombre a una academia de fútbol femenino mientras avanza en su carrera mediática: es comentarista deportiva y panelista en “Polémica en el bar”.