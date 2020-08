Reinfección, paseos en bicicleta y aumento de casos: las reflexiones de González Ayala

La infectóloga platense Silvia González Ayala afirmó que el notable incremento de casos positivo de Covid-19 y decesos reportados ayer por las autoridades sanitarias nacionales y de la Provincia "es esperada" y alertó que "el virus sigue circulando". Por otra parte, se refirió al caso de reinfección detectada en Hong Kong y afirmó que "es injustificado" que todavía no se permitan algunas actividades al aire libre como andar en bicicleta.

"La evolución es la esperada porque no nos olvidemos de la cantidad de habitantes que tiene el Cornurbano, la densidad habitacional y las condiciones en la cual viven millones de personas, entonces esto, insisto, hay que tenerlos en perspectiva", dijo González Ayala en diálogo con LA REDONDA 100.3

"El virus sigue circulando y cuando impacta en los barrios populares la carga de enfermedad va a ser importante", insistió.

A su vez, dijo que "por otra parte estamos con demoras en la devolución de resultados y también, por lo que hemos recibos de consultas a números de referencia, personas que están en tercer o cuarto día de evolución y todavía no han sido muestreadas, estudiadas, que es lo que corresponde porque no son convivientes de casos ya confirmados, que es una definición por nexo epidemiológico".

En torno a las cifras conocidas ayer, González Ayala afirmó que "hay que ser cuidadoso en el análisis. Si uno es realista o duro, la evolución de la situación en la Provincia va a seguir progresando en el Conurbano". Al mismo tiempo, sostuvo que "con personas que han viajado desde el Conurbano a otros puntos se van presentando casos en el interior".

Por otro lado, se refirió al caso de reinfección en Hong Kong, lo cual generó preocupación en el mundo y en la comunidad científica en particular, mientras las expectativas giran en torno al desarrollo de las vacunas contra el coronavirus.

"La universidad de Hon Kong demostró que es un virus distinto a la primera infección que había tenido la persona, es decir, existe reinfección por este nuevo coronavirus. El virus que provocó la primera infección fue uno , y esta reinfección es provocada por otro virus. Esto nos permite homologar la infección por este coronavirus emergente con otros virus como la influenza que es el más corriente y otros no tanto que son los rotavirus", señaló.

En esa línea, expresó que "hay que tener atención a esto porque puede tener impacto en las vacunas".

Y agregó que "hay dos posibilidades: ir modificando la vacuna, como se hace con la vacuna de la gripe, que todos los años tenemos una constitución distinta, que parte de la vigilancia. O ir usando esa vacuna que puede no prevenir la infección pero puede impedir formas graves como es el caso de rotavirus o la única vacuna que está aprobada para dengue. Son las dos posibilidades que se plantean".

"Vamos a ver cuáles son los resultados de las seis vacunas que están en carrera". dijo.

Para la investigadora "no se plantea el manejo de una enfermedad infecciosa como una guerra o una batalla, porque en general perdemos. Por eso se verá el resultado de las vacunas que se están ensayando. Siempre lo planteamos de manera muy cauta. Ya está demostrado reinfecciones. Hasta ahora demostración, vamos a ver en la vida real cuanto causa".

Al ser consultada sobre la inmunidad colectiva, dijo que "hay una gran discusión, algunos dicen que se logra con el 20 por ciento de las personas, otros hablan del 60 o 70 por ciento, pero acá el diablo metió la cola, estamos hablando de un virus, y si no tenemos inmunidad para otro virus seguimos complicados".

"Si el virus cambió, más allá de esos porcentajes, estamos complicados", deslizó.

En otro orden, manifestó que "no entiendo por qué no se puede andar en bici, sería como no poder hacer equitación. Si hay algo que uno hace solo es andar en bicicleta. No hay justificación". "¿Cuál es el riesgo de salir a andar en bicicleta", se interrogó en ese sentido.

"Lo veo bien todo lo que tiene que ver con el aire libre, se respeta porque está la burbuja familiar, pero donde falta social es en la parada del ómnibus, en la puerta de los hogares, que es lo que vengo observando", añadió.

Consultada sobre los recuperados de coronavirus y el desenvolvimiento social tras la enfermedad, explicó que eso no implica "un pase verde, de ninguna manera". "Hay que respetar todas las normas de bioseguridad, usar el barbijo y respetar las distancias sociales", recomendó.