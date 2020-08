Quién es Bárbara Hepworth, la mujer que fue homenajeada con un doodle

Google rinde homenaje este martes a la artista inglesa Dame Barbara Hepworth, considerada como una de las escultoras más destacadas de mediados del siglo XX.

Un día como hoy, un 25 de agosto pero de 1939, Hepworth llegó a St. Ives, una ciudad ubicada en la zona sur de Inglaterra, donde estableció su estudio y vivió el resto de sus días.

Este desembarco es considerado como el punto de inicio de una prolífica carrera que la llevó a inspirar a otros artistas de su tiempo.

Nacida el 10 de enero de 1903 en Wakefield, West Yorkshire, Inglaterra, Hepworth estudió en la Escuela de Arte de Leeds. En este marco fue que inició una amistad que duraría toda la vida con el influyente escultor Henry Moore. Tras la escuela de arte decidió continuar con sus estudios en el Royal College of Art de Londres.

Today’s #GoogleDoodle honours the British pioneer of modernist art and sculpture, Barbara Hepworth. One of the most celebrated sculptors of the 20th century, she used her work to carve a path towards greater harmony in society and the environment → https://t.co/tK1F6XyIiA pic.twitter.com/6PmsTF4uQh