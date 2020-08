Ataque a CRISFA y renovado reclamo de los clubes infantiles

La cuarentena golpeó con dureza la economía de los clubes infantiles de la Región, aquellos que participan de la Liga y también los que todavía están en pleno proceso de crecimiento institucional. Para las comunidades que utilizan las instalaciones y practican los deportes que allí se enseñan también se trata de un impacto terrible, porque no tienen ese espacio de contención necesario para los más chicos.

Con todo, la situación más dura que les tocó atravesar a los establecimientos en estos cinco meses son la delincuencia y el vandalismo. Fueron más de 10 clubes los atacados entre el 20 de marzo, y los primeros días de agosto. Algunos, más de una vez. Tal es el caso del Centro Recreativo Infantil San Francisco de Asís (CRISFA), en su predio de 72 y 15, que además de robos tuvo que soportar la destrucción de parte de su mobiliario, de aberturas y, más recientemente, de una estructura edificada para evitar el paso de los ladrones. “Luego de lograr la autorización y cerrar el pasillo (en referencia al cruce que va desde 71 a 72, a la altura de la calle 14) malvivientes rompieron el paredón echando atrás el esfuerzo del socio”, escribieron en las redes sociales del club. Luego explicaron que “tuvimos 2 robos y grandes destrozos en 1 mes”, al tiempo que agregaron: “Necesitamos protección, que arreglen las luces de la calle, necesitamos cámaras”. Y remarcaron que “están destruyendo un club de barrio que saca de la calle a más de 500 chicos. Por favor necesitamos una respuesta”.

Daniel Dascenzi, dirigente del club, sostuvo en diálogo con este medio que “yo no sé si son los mismos de siempre, pero que son ladrones para tener impunidad no cabe dudas”. Por otro lado, reclamó que “la indignación que tengo es que las cámaras no toman nada y me pregunto ¿para qué están? ¿Marketing?”. Los vecinos también se sumaron a las quejas e indicaron que “la semana pasada manosearon a una piba y nadie vio nada, y hace 15 días en 15 entre 70 y 71 asaltaron motochorros y después se escaparon por el pasillo”.