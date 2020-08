Vidal habló de la reforma judicial que impulsa el Gobierno: "No vamos a negociar lo que creemos"

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal consideró hoy que "no hay negociaciones ni acuerdos posibles" en el Congreso en relación al proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo, que será debatido mañana en el Senado en el marco de una sesión especial.

"Nuestra posición sobre la reforma judicial fue muy sólida. No hay negociaciones ni acuerdos posibles. No vamos a negociar lo que creemos. No hay un solo dirigente de Juntos por el Cambio que crea que hay que dialogar sobre esta reforma. Están en juego valores fundamentales que defendemos", sostuvo Vidal esta mañana.

La ex gobernadora bonaerense de Juntos por el Cambio fue una de la oradoras en las jornadas organizadas por el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde mantuvo un diálogo abierto con el periodista Joaquín Morales Solá. En ese marco, Vidal sostuvo: "No me resigno a decirles a los argentinos que tienen que esperar tres años para vivir mejor. Tenemos que hacer todo lo que podamos para ayudar a este Gobierno, y que nos elijan porque somos mejores, no porque este Gobierno fracasó".

Vidal también sostuvo que "llevamos 17 años de grieta y no estamos en un lugar mejor" y consideró que es "una muestra de esperanza" lo que llamó "el trípode" del manejo de la pandemia que conforman el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo, destacó que ve "en forma positiva a una sociedad movilizada, que le pone límites a la política", en referencia a la marcha del #17A y otras anteriores, y al consultada sobre si se consideraba una dirigente "blanda" frente a otros más "duros" de su espacio, Vidal respondió: "Que me califiquen de blanda me sorprende, es un lugar poco recorrido por mi".

Finalmente, sobre si será candidata en las elecciones legislativas del año próximo, dijo: "Veremos qué es lo mejor para Juntos por el Cambio. Por encima de cualquier especulación, mi decisión tendrá que ver con lo que sea mejor para la Argentina y para mi espacio político".