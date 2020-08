"¿Saben qué? Yo coincido con lo que dijo Duhalde", sostuvo Jorge Lanata

El periodista Jorge Lanata se sumó a la polémica que desataron los dichos del ex presidente Eduardo Duhalde sobre que no habría elecciones legislativas el próximo año, deslizando la posibilidad de un golpe de estado en el país. "¿Saben qué? Yo coincido con lo que Duhalde dijo", comenzó diciendo en su programa de radio Mitre. Y agregó: "Vengo diciendo esto desde hace tiempo y ustedes (sus compañeros) lo han escuchado en reuniones privadas, pero ahora alguien lo dijo en público".

Así Lanata se explayó acerca de las fuertes declaraciones de Duhalde en el programa "Animales Sueltos", por América TV, en la que textualmente sostuvo: "El año que viene no va a haber elecciones. La gente no lo sabe, no lee o se olvida, pero entre 1930 y 1983 hubo 14 dictaduras militares. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo de pie en América es porque no conoce lo que está pasando. No va haber elecciones porque Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Argentina corre ese riesgo porque la verdad es que esto es un desastre tan grande que no se puede seguir así".

El periodista, aclaró: "Hago excepción con el tema de los golpes, en eso no estoy de acuerdo, creo que se equivoca". Pero fue su compañero el economista Martín Tetaz quien le preguntó: "¿Decís que se va a poner heavy?". Y la respuesta, sin titubeos, no tardó en llegar: "Lo venimos hablando hace tres meses. Yo creo que va a ser difícil para Alberto Fernández gobernar la Argentina en las circunstancias económicas y sociales que se vienen. Esto va a ser mucho peor de lo que nosotros pensamos".

Por otro lado manifestó que "vengo diciendo que el presidente está entre dos paralelas que no controla, entre la pandemia y la economía". Luego dijo que "el hecho de que el gobierno siga estirando la cuarentena más allá de la cantidad de muertos, que me parece necesario que lo haga hoy, tiene que ver con que correr el velo de la cuarentena significa mostrar un montón de cosas y también reconocerla".