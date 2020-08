La FELP mostró su apoyo a las acciones contra la venta ilegal en la Ciudad

La Federación Empresaria de La Plata (FELP) publicó esta tarde un comunicado en el que apoya "decididamente las actuaciones tendientes a terminar con la venta ilegal" en nuestra ciudad.

En el escrito la entidad expresa que "junto a los Centros Comerciales y las Cámaras Sectoriales que la integran" demuestra "su más enérgico apoyo a las medidas puestas en práctica por la Municipalidad de La Plata, orientadas centralmente a terminar con la venta ilegal callejera".

En otro pasaje del comunicado aseguran que "la venta ilegal es un viejo conflicto que se da en casi todo el país y en nuestra ciudad tiene aristas muy sensibles. En este contexto se coincidió en definir esta problemática no como un caso aislado y temporal, sino como un sistema complejo, con intereses creados en diversos sectores de la sociedad".

Por otro lado, la FELP indica que "sin acciones integrales que den respuesta a todo el conflicto, las habituales medidas de control callejero solo tendrían efecto momentáneo y los actuales vendedores serían reemplazados por otros porque el sistema se mantendría intacto".

En este sentido, advierte que "el problema es le venta ilegal, no los ocasionales vendedores. No infringir las normas, no más violencia". El escrito, en su cierre, lleva las firmas del Presidente de la FELP, Gustavo Celestre, y el Secretario, Emiliano Pascual.

EL COMUNICADO COMPLETO: