VIDEO.- El hijo de Federico D'Elía era el fan del Barcelona que criticó a Messi

Conocida ayer la noticia de que Lionel Messi se iba del Barcelona, comenzó a circular un video por las redes sociales de un supuesto hincha del Barcelona criticando duramente al futbolista por su decisión. Las imágenes dieron vuelta al mundo, pero pocos se percataron de que se trataba de una broma: en realidad el joven que habla es el hijo del actor Federico D'elia, cuyo nombre es Teo y en Twitter escribe con el usuario "@fandelchavit0".

En el video se muestra con una camiseta del Barcelona e, imitando el acento español, critica al astro argentino: "Te salvamos la vida. Te dimos de comer y ¿así nos devuelves?". Muchos pensaron que era un fanático real del equipo Culé y por eso aparece en diversos medios de comunicación del mundo desde ayer a la tarde.

"Puto, traidor. Como te lo he dicho, cuando llegaste a nuestra institución no tenías un peso en el bolsillo. Te abonamos a la familia, te dimos hogar, te dimos de comer y así nos lo devuelves. ¿Te parece, Lionel", afirmó el joven mientras miraba a la cámara

"Darle el gusto a los madrilistas en esta situación, nos hizo ocho goles el puto Bayern Munjen... nos meten ocho pepazos y tú nos abandonas", aseguró haciéndose el afligido. "Este escudo te dio todo. Una vida, dinero y un hogar. Ojalá que te vaya muy mal en la vida, tío. Jamás te lo perdonare", agregó.

A medida de que el video fue apareciendo en diferentes portales, el hijo del actor iba compartiendo los links a través de su cuenta. “No…No…No… yo les juro que no puedo más”, fue una de las frases que escribió al ver la repercusión que había alcanzado su broma.

Su padre, también a través de Twitter, le comentó el video riéndose de su "tonada" española: "Que español tan pulido, jajajaja!!!", le escribió el actor.

UN VIDEO QUE REPERCUTIÓ EN TODOS LADOS

El video de Teo D'Elia apareció en los principales medios de comunicación del mundo, especialmente de España. El diario MARCA, por ejemplo, tituló: "La respuesta viral entre lágrimas de un aficionado a Messi: "Te salvamos la vida".

Tanta fue la repercusión que tuvo que hasta medios de países donde no hablan español se tomaron el trabajo de doblar los dichos del supuesto fanático de Barcelona.

No No No yo les juro que no puedo más. pic.twitter.com/0hphOWwfpV