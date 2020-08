VIDEO.- Histórico boicot en la NBA: fecha suspendida por otra escalada de violencia racial

El equipo de Milwaukee Bucks decidió no presentarse el quinto partido de Playoffs de la NBA ante Orlando Magic. El hecho fue una medida de protesta luego de que un policía le disparó siete veces al ciudadano afroamericao Jacob Blake, en la ciudad de Wisconsin. Idéntica medida tomarán los jugadores de los otros partidos y por eso la fecha fue suspendida. Está en duda lo que suceda mañana.

Blake está paralizado y “se necesitaría un milagro” para que pueda volver a caminar, dijo el abogado de su familia. Además, en las manifestaciones de protestas murieron dos personas.

Cabe destacar que la cancha del complejo deportivo de Disney World se encontraba vacía a la hora en la que debía comenzar el partido. Los jugadores de los Bucks no ingresaron a hacer el calentamiento previo; mientras que los de los Magic se retiraron al vestuario tres minutos antes del inicio.

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT