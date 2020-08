Un nuevo audio de WhatsApp compromete a uno de los acusados del crimen a Fernando Báez

La fiscal que investiga el asesinato de Fernando Báez Sosa (18) muerto a golpes este verano frente a un boliche de Villa Gesell, empezó a tirar de la punta del ovillo de los elementos reunidos tras el análisis de los teléfonos de los imputados y los de sus círculos cercanos. En ese marco la fiscal Zamboni cuenta con un chat de WhastApp en el que un amigo cuenta detalles del crimen y menciona a uno de sus presuntos responsables.

La fiscal Verónica Zamboni les tomará declaración testimonial, vía videollamada, a quienes en el grupo de WhatsApp los peritos identificaron como "Juani Neme", "Aldi Cairmer", "Alejo Arce" y "Dory", novia de Juan Pedro Guarino, uno de los imputados.

Por lo pronto posee un audio, el de "Juani Neme", que complica a Thomsen, a quienes sus amigos apodaban "Machu".

En el audito se escucha. "Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató".

Las testimoniales continuarán el lunes. Entonces será el turno de "José Gordo" y "Santi M", quienes surgieron de un chat con Blas Cinalli, otro imputado por el crimen de Fernando.

A la causa que mantiene en prisión en la alcaidía del penal de Melchor Romero a Máximo Thomsen (20), que junto a Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21), imputados como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas", ya se incorporaron los resultados de las pericias de ADN y scopométricas.

La última, que se llevó adelante para identificar cuál había sido la zapatilla con la que golpearon ferozmente en la cabeza a Fernando frente al boliche Le Brique, en la Avenida 3 de Villa Gesell, arrojó un resultado contundente a mediados de julio.