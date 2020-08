Desasosiego, deudas y escasas ventas, un panorama comercial que alarma en la Ciudad

El desasosiego de los comerciantes platenses se potencia al comprobar que las ventas no toman un ritmo más esperanzador, tuvieron que tomar deuda en el sector bancario o pidieron auxilio a familiares y amigos, apelaron a reprogramar pagos salariales y postergar pagos de impuestos y a proveedores. A su vez, prácticamente la mitad de los comercios planteó una renegociación de contratos de alquileres de locales a la baja.

¿Ventas?: “pocas”, “no hay movimiento”, “no entra gente al local”, son las voces que se escuchan en distintos rubros. Se “salvan” un poco los de primera necesidad, como almacenes, polirrubros, y casas de comida que se valen del delivery o take away (se compra por teléfono y se va a buscar el producto al local).

El último informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) remarca que se sostienen los altos niveles de endeudamiento financiero de empresas y comercios, lo que genera el golpe en los salarios y el empleo del sector a la par de un pasivo operativo que se acumula por la postergación de pagos de impuestos y a proveedores –ver aparte-. En La Plata, no hay un informe tan detallado. Aunque la radiografía no se puede aplicar en su totalidad, tampoco está tan lejos de ese preocupante escenario, recargado por la incertidumbre por la falta de movimiento de la economía y la ausencia de un horizonte que permita proyectar qué ocurrirá en el último tramo del año.

Daniel Brenta, propietario de una zapatería céntrica en calle 8, dijo que “el acceso a los préstamos con tasas preferenciales no fueron una buena opción. Preferí no tomarlos porque no tengo una perspectiva que me permita saber si puedo afrontar los gastos operativos más las cuotas de un crédito con intereses en los próximos meses. El de tasa cero no me lo dieron, porque no calificaba por movimientos anteriores. Los sueldos lo afrontamos con el ATP, que tuvo su atraso, y lo que nos quedó para pagar a nosotros lo reprogramamos. Nuestra realidad es que sólo tenemos un 10 por ciento de ventas, sumando la página web, porque prácticamente no entra nadie al local”.

El comerciante agregó que “vivimos, como la mayoría de los comercios, de los empleados públicos y todas las oficinas de la administración pública están prácticamente cerradas. El movimiento en la calle es mínimo. En más de 70 años que tiene este local este es el peor momento lejos y nos siguen llegando los impuestos municipales: casi sin facturación nos llegaron los montos mínimos de tasas municipales: 4.000 pesos en seguridad e higiene y 2.500 pesos en propaganda. Pagamos todos los impuestos los 2 primeros meses (abril y mayo), pero después decidimos no pagar la totalidad de los compromisos oficiales porque resultó imposible hacerlo con el escaso nivel de ingresos y a la mayoría de los comercios nos pasó lo mismo”.

En La Plata hay entre 1.800 y 2.000 locales que bajaron sus persianas, según cuenta Alberto Catullo, comerciante de calle 12, en el rubro de venta de indumentaria, quien hace la siguiente cuenta: “Si consideramos que la mayoría de los locales tiene 2 empleados, y se suma la familia del dueño estamos hablando de entre 5.500 y 6.000 familias que perdieron su fuente de ingreso en estos meses. Estamos en caída libre, y cuesta mucho reponer mercadería para la temporada que se viene: primavera/verano”. También observó que “en este contexto hay locales que volvieron a alquilarse, algunos aún apuestan a un posible repunte y se fueron a lugares más destacados del centro comercial”.

Martín Bizet, de la Cámara de Comercio de City Bell, contó que en esa localidad 140 locales bajaron las persianas. “Tengo una familia de comerciantes y emprendedores y todos estamos con distintas realidades, pero ninguna positiva o que alimente la esperanza: están los que cerraron porque no pudieron aguantar la crisis; los que siguieron pero no están en condiciones de afrontar la nueva temporada que se viene en el rubro de venta de indumentaria: locales abiertos pero sin stock para el próximo tramo del año, consumiendo el recurso para pagar alquiler del local, afrontar sueldos y comer. Y estamos los que pudimos aguantar, recargar el depósito pero sin saber cuánto tiempo se puede soportar semejante situación de inactividad en ventas”.

“Sin préstamos de real ayuda al comercio es difícil seguir. De los préstamos anunciados a tasa preferencial solo 200.000 locales accedieron sobre un total de 1.200.000 solicitantes”, dijo el mismo comerciante, quien agregó: “Hay que apelar a la mayor imaginación posible para negociar con proveedores y afrontar los impuestos. No puedo dejar de lado que los proveedores están igual o peor que nosotros, con muchísimos cheques rechazados por clientes que no pueden responder para cubrir los compromisos”. Sobre los sueldos, indicó que “en nuestro caso solo una de las empleadas optó por dejar el puesto para terminar su carrera universitaria y llegamos a un acuerdo para una salida con pagos en cuotas hasta fin de año, y con el resto pactamos nuevas fechas de pago de sueldos, con reducción horaria, sin premios ni comisiones porque no se pueden cumplir los objetivos”.

Según estiman comerciantes consultados, sostener los costos operativos de un comercio chico o mediano puede rondar en la actualidad entre los 100.000 y 200.000 pesos. Si se trata de un emprendimiento gastronómico, el costo operativo puede quintuplicarse. Sueldos, cargas sociales, alquileres, pago de servicios, impuestos, insumos y otros tantos rubros que conforman el combo de montar y sostener un comercio se ha transformado en una asignatura muy difícil de superar con la falta de ventas. Los gastronómicos apuntan que el “take away” cubre poco más del 20 por ciento de las ventas antes de la cuarentena, en el mejor de los casos.

Valentín Gilitchensky, dueño de una marroquinería en pleno microcentro de calle 8 contó: “Saqué un préstamo de 250.000 pesos para pagar deudas. Si pedía uno de 1.000.000 de pesos la carpeta podía demorar más de un mes para su aprobación y necesitaba el dinero de manera casi inmediata”. Para Valentín la situación está “más difícil que en 2001, cuando uno se daba cuenta que la situación venía mal pero había un horizonte de posible mejora. Ahora no tenemos horizonte”.

Detalla también que “enero y febrero de este año fueron bastante buenos en ventas, pero en marzo comenzó el desastre, llegó el freno de mano en las ventas y no levantamos. Hoy valijas y accesorios de viajes no están entre las necesidades de la gente. Ni siquiera se sabe cuándo se podrá volver a viajar”, agregó el comerciante.

SEGUIR COMO SE PUEDA

Alicia Molteni, dueña de una boutique que atiende ella misma y no tiene empleados, expresó su angustia: “Está muy difícil la situación. Hay que pagar todo, porque no hubo respiro para el comercio. Trato de seguir cómo puedo y tuve suerte de contar con el apoyo de mi familia, porque por mi edad no califico para acceder a un crédito. Llevó 17 años en el comercio y este es el peor momento que estoy viviendo con el local”, que está en una galería de 48 entre 7 y 8.

También dijo Molteni: “Me las arreglo cómo puedo. Muchas clientas no pueden venir porque no les permiten salir, y entonces tratamos de combinar de algún modo y les alcanzó alguna prenda o accesorio por el que tienen interés”.

Mariano Caferata, propietario de una regalería con varias sucursales en la Ciudad, dijo que “sobrevivimos porque nos adelantamos un poco a este tiempo. Trabajamos con las ventas online desde hace varios años, y le dimos mucha importancia a las redes sociales. Hoy eso nos permite mantener las puertas abiertas, sostener la estructura con ocho empleados, quienes comprendieron la situación y gracias al esfuerzo que hacemos todos, la comprensión de los dueños de los locales y de los proveedores, nos permite tener el comercio aún en marcha. Sin ese avance tecnológico que logramos, y la ayuda de todos los sectores que implica un comercio, hubiera sido imposible seguir, porque el auxilio oficial fue insuficiente, llegó con demora y provocó numerosas dificultades, en el caso del ATP. Y un crédito a tasa cero, a través de la tarjeta de crédito, no te sirve para pagarle al personal ni a los proveedores”.