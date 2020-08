Producirán en el país un millón de test rápidos de coronavirus por mes

El Neokit-Covid 19, el test rápido de desarrollo argentino que detecta la presencia del coronavirus, se producirá en forma masiva a escala de un millón de kits por mes, anunció ayer Neokit, la empresa creada por investigadores del Instituto Milstein y el Laboratorio Pablo Cassará que lo desarrolló junto a Y-TEC -la compañía de tecnología de YPF- y el Conicet, con lo que se espera que a partir de ahora pueda ampliarse la escala y la masividad de los testeos para detectar casos asintomáticos de Covid.

El proceso de escalado industrial, que fue posible gracias al acuerdo con Y-TEC, tiene como objetivo “cubrir la demanda prioritaria del Sistema Público de Salud, y abastecer los requerimientos crecientes del sector privado local y la exportación”, según se informó en un comunicado.

El anuncio, hay que decir, llega en un contexto donde la curva de contagios no desciende y desde varios sectores médicos se sugiere encarar una política de testeos activos que, además del plan Detectar, incluya ir a buscar los casos en lugares públicos y al azar para así poder aislarlos a tiempo. Un pedido que, argumentan, se sustenta en las propias estadísticas: en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la positividad reportada en las mediciones oficiales ronda el 5o por ciento, cuando para la Organización Mundial de la Salud (OMS) esa tasa no debería superar el 13%. Que sea tan alta, se explica, pone en evidencia que se está testeando poco y que muchos, muchísimos casos positivos no son registrados por las estadísticas públicas.

Con casi 19 mil tests realizados por millón de habitantes, la provincia de Buenos Aires está por debajo de los promedios mundiales. España, por ejemplo, lleva realizados casi 160 mil test por millón, lo que le permite actualmente tener un número muy chico de fallecimientos por cantidad de casos, precisamente porque logra capturar los positivos entre los más jóvenes y asintomáticos, quienes muestran más movilidad.

A nivel nacional, con el 1,9% de letalidad, los números también sugieren que se está testeando de menos y que los casos que quedan afuera del listado oficial son demasiados, como pone de manifiesto situaciones como la de Jujuy, que pasó de no registrar casos a un colapso casi total de su sistema de salud.

LOS NUEVOS TEST

El acuerdo celebrado ayer “establece el abastecimiento prioritario al Sistema Público de Salud en cantidad suficiente y precio diferenciado, y la reinversión por parte de Y-TEC de toda ganancia que obtenga por ventas públicas en investigación científica que impulse la aplicación de esta tecnología en ámbitos similares con impacto social”, según el comunicado.

Neokit e Y-TEC ya entregaron 40.000 test al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y donaron 13.000 a los Ministerios de Salud y Ciencia y Tecnología de Nación para su distribución en hospitales de baja complejidad del AMBA, a los que esta semana se sumó una primera provisión de 160.000 a la Provincia de Buenos Aires.

El test, de acuerdo a lo informado por la cartera sanitaria, también llegó a hospitales públicos de Salta, Chaco y Jujuy, y durante septiembre extenderá su presencia territorial a otras provincias que están cerrando los procesos formales de compra.

Desarrollado por científicos y científicas, el Neokit-Covid 19 es un test de diagnóstico rápido que permite testear muestras de ARN y obtener resultados en menos de dos horas (con similar sensibilidad que las técnicas actuales de RT-PCR) y no requiere equipamiento completo (termocicladores en tiempo real).