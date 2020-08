Inmobiliarias advierten que los alquileres están desactualizados

El próximo 30 de septiembre vence el DNU 320/2020 que congeló el precio de alquileres y prohíbe desalojos. A poco más de un mes de llegar a esa fecha, corredores inmobiliarios de todo el país solicitaron al gobierno nacional que no lo extienda hasta fin de año. Lo hicieron mediante una carta abierta enviada a la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. En nuestra ciudad, martilleros consultados afirmaron que “lo ideal sería volver a la normalidad” y advirtieron que los precios de los alquileres están “muy por debajo del valor de mercado”.

En nuestra ciudad el sector inmobiliario sigue de cerca los planteos realizados por dueños e inquilinos. Santiago Mamberto, titular de una inmobiliaria, expresó que “en este tiempo hemos tenido más trabajo que nunca ya que somos el nexo de las dos puntas, los propietarios que quieren cobrar y los inquilinos que deben pagar, y en el medio estamos nosotros, entendiendo que ambos reclamos son justos”.

Mamberto destacó que es importante entender lo que ocurre con el mercado que se va moviendo más “de acuerdo con la oferta y la demanda propia de esta época que estamos atravesando, donde están cambiado las formas de consumir”. Sobre la rescisión de contratos dijo que se da en “algunos casos de estudiantes que regresan a sus ciudades porque cuestiones de cursadas” y también hay casos “en el sector gastronómico” que es de los más golpeados por la pandemia, aunque subrayó que por lo general los inquilinos vienen cumpliendo con los compromisos.

Por su parte, Estela Valverde, sostuvo que “los locatarios que ya tenían el DNU, allá por abril, están planificando renovar el contrato porque consideran que el monto que pagaron por estos cuatro meses estaban muy por debajo de los valores del mercado”.

“De voluntad propia, la mayoría decidió renovar, con un mes por adelantado, dado el perjuicio que implica para el propietario”, agregó.

“Las personas que tuvieron problemas en sus haberes o se quedaron sin trabajo, nos notificaron y fueron rescindiendo para entregar el 31 de agosto. Se están adelantando a entregar o a cerrar el contrato”, afirmó.

“Vamos analizando los valores de cada una de las unidades que ya al 31 de marzo estaban muy por debajo de los valores de mercado. Esas personas si acordaron que teníamos razón y cerramos un precio”, sostuvo Valverde.

“Estamos tratando, siguiendo nuestra filosofía de trabajo, reunir a las partes, mediante locador y locatario, y llegar a un acuerdo. Hemos tenido muy buena respuesta de parte de los locatarios, acordando un importe intermedio. Observamos que los locatarios no quieren perjudicar al locador y renuevan”, consignó.

En el sector, distintas inmobiliarias llegaron a acuerdos entre las partes esquivando, también, la aplicación de la nueva ley de alquileres, que impone una nueva modalidad de contrato, con tres años de extensión y un índice entre inflación y subas salariales.

Por su parte, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci) fijó su posición ante las versiones que circularon en las últimas jornadas respecto a la posibilidad de que se prorrogue la vigencia del DNU que congela alquileres y prohíbe los desalojos en el marco de la pandemia de coronavirus, que vence el 30 de septiembre próximo.

“En virtud de los trascendidos sobre la posible prórroga del DNU 320/2020, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina (Cofeci), que agrupa a 28.000 corredores inmobiliarios en todo el país, manifiesta su absoluto rechazo a dicha medida”, señaló la entidad en un comunicado.

El DNU 320, publicado a fines de marzo pasado con un plazo de vigencia de 180 días, congela las actualizaciones de los precios de alquileres y prorroga automáticamente los contratos vencidos hasta el 30 de septiembre, para mitigar el impacto de la crisis por la emergencia sanitaria de la COVID- 19.

Los corredores sostuvieron que los resultados de las encuestas realizadas por los Colegios Profesionales Inmobiliarios del país “vienen dando estadísticas bajísimas sobre el incumplimiento del pago de los alquileres de viviendas”, por lo que “no sería razonable ni oportuno una extensión del DNU, cuando la actividad económica comienza a normalizarse en el país en la mayoría de los sectores de la economía”.

“Advertimos que esta medida excepcional no debía prorrogarse bajo ninguna circunstancia, ya que no dejaba de ser una intromisión del Estado en los contratos entre particulares, un claro avance sobre el derecho a la propiedad privada y que este debía durar los 180 días establecidos, no más, de lo contrario causaría una gravísima situación en el mercado de alquileres”, explicó el comunicado de Cofeci.

RESOLUCIÓN EN ESTUDIO

Desde la cartera ministerial informaron que “se está estudiando y trabajando en el tema, no sólo desde nuestro Ministerio”, y señalaron que “la continuidad depende de la evolución de las problemáticas sanitarias y económicas”.

“El DNU busca proteger los inquilinos tanto de vivienda como de los sectores productivos vinculados con el comercio y las pymes. Entendemos que es el momento de interpretar al alquiler como una política de vivienda”, indicaron desde la cartera que conduce Bielsa.

En ese sentido, se afirmó que “se vienen generando instancias de diálogo con las diversas entidades defensoras de inquilinos”.

En tanto, el informe mensual de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi) indicó que en cuanto a la morosidad en el pago de alquileres “se puede apreciar un mejoramiento respecto de períodos anteriores”.

“Las opiniones se dividen en mitades, entre los operadores que informaron que hubo retrasos en los pagos y quienes aseguraron que las rentas están al día. Entre los primeros, la mayoría señala que los atrasos se limitan a un mes de alquiler”, según Camesi.

Por su parte, la Federación Nacional de Inquilinos presentó en las últimas semanas al Ministerio de Hábitat el pedido para la extensión del DNU, frente a “la situación desesperante que tienen millones de familias inquilinas en todo el territorio nacional”.

“Aproximadamente un millón de familias están en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas”, aseguró la Federación.