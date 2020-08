Garro: "Vamos a esperar cinco días antes de hacer cualquier anuncio"

En La Plata no habrá novedades respecto a nuevas aperturas. Al menos desde lo oficial, no se prevén anuncios, algunos muy esperados por comerciantes y productores locales. El aumento de casos en los últimos días y la postura de los gobiernos nacional y provincial le puso suspenso al fin de ciertas restricciones. Al menos por 5 días no tendrán luz verde. "Primero vamos a ver cómo se refleja el decreto nacional y luego qué postura toma la Provincia; hasta el lunes no vamos a tener un panorama muy claro", el dijo a EL DIA el intendente Julio Garro.

De todos modos Garro reconoció que en lo inmediato no habrá grandes modificaciones. "Ayer estuvimos con el gobernador en Zoom y, por los números que estamos viendo en el Gran Buenos Aires que vienen sosteniéndose no nos parece prudente, por el momento, hacer anuncios. Nos vamos a tomar cuatro o cinco días para ver si es el verdadero pico o empieza a descender", destacó y agregó. "Si regresamos a los números de la semana pasada sí vamos a empezar a permitir algunas actividades, como por ejemplo lo relacionado con los gastronómicos y la obra privada".

En ese sentido son los gastronómicos los que esperan con ansias empezar a trabajar bajo la modalidad del "Take away plus" y utilizando sectores públicos como ramblas, plazas, calles y hasta veredas. Garro recibió días atrás a representantes de 170 comercios gastronómicos, junto a quienes abordó la situación que atraviesa el sector, que debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio no pudo reabrir para la atención al público. En dicho encuentro se habló del protocolo para trabajar al aire libre, tal como ocurrió semanas atrás en San Isidro.

"Este es el siguiente paso. Tenemos que esperar cinco días. Si los podemos sostener en los valores de la semana pasada vamos a implementarlo. Nuestra idea es poder darle vía libre a esto y sumarnos a lo dicho por el presidente de permitir hasta 10 personas al aire libre. ", continuó. Pero destacó que la economía tiene que ir de la mano con la salud, no por caminos separados. "Soy un pionero en decir que tenemos que aprender a convivir con el virus".

Los gastronómicos habían propuesto el 7 de septiembre como fecha concreta para el retorno de la atención al público en bares, restos y cervecerías. “Ya no aguantamos más”, sostienen tras más de cinco meses en los que, en el mejor de los casos, los locales permanecieron a puertas cerradas hasta que comenzaron a trabajar con las modalidades de delivery y “para llevar”, recuperando apenas entre el 5 y 12 por ciento de la caja según cada caso. Se estima el 30 por ciento, tuvieron que bajar las persianas para siempre.

Respecto a obra privada la intención del Intendente es permitir a las mayores de 5.000 metros o a las que están próximas a terminarse, retomar sus actividades. "Lo estamos evaluando pero queremos ser respetuosos".

"De todos modos es importante remarcar que la situación en La Plata es diferente a lo que ocurre en el AMBA, gracias al trabajo de los platenses, que respetaron las reglas. Aprendimos muchísimo a esto de convivir con el virus. Ese aprendizaje nos permitió abrir las cosas que pudieron abrirse", destacó.

SU OPINIÓN POR LOS 70

FALLECIDOS EN UNA SEMANA

Respecto a la carga de fallecidos por la Sala de Situación de la Provincia, que elevó en más de un 50% la tasa en La Plata cuando la mayoría de esos casos correspondían a meses anteriores, Julio Garro dijo: "Primero que nada me duele porque son pérdidas y quiero estar cerca de las familias de los fallecidos, los abrazo a la distancia".

"En segundo lugar sí, me llamó un poco la atención, porque había fallecidos de hasta 45 días. No reniego ni negaría lo sucedido. Pero no es lo mismo el seguimiento y que la carga sea diaria a que lo hagan de 50 a la vez. El impacto no es igual", destacó durante la charla, pero se mostró tranquilo que lo hayan podido detectar para mostrárselo a la sociedad platense.

En cuanto a los hechos, confesó que el gobernador Axel Kiciloff les reconoció a los intendentes que existían problemas en la carga de datos y que seguramente eso sucedió en La Plata.