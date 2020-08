Meridiano V: un motochorro tiró de la bici y arrastró a una maestra para robarle la mochila

Una maestra fue víctima de un violento robo cuando circulaba por un sector de Meridiano V. Según relató a este diario la damnificada, todo sucedió a plena luz del día en 69 entre 21 y 22 cuando se dirigía a un segundo trabajo que tiene en una farmacia.

“Eran casi las dos de la tarde. Yo iba en bicicleta a mi trabajo cuando de pronto una moto se me puso a la par. Fue un flash, cuando me quise acordar estaba tirada en el piso y toda dolorida por los golpes que me di contra el asfalto” relató.

Según señaló, el panorama podría haber sido mucho peor de no ser porque una tira de la mochila que le robaron se terminó cortando. “Tome la precaución de enganchar una de las tiras al manubrio: grave error. El tipo manoteó la mochila y empezó a tironear hasta que me desestabilizó y terminé en el piso”.

La pesadilla no terminó ahí, según cuenta. Decidido a llevarse el botín a como diera lugar, el ladrón siguió sosteniendo la mochila mientras arrastraba a la bicicleta y a la joven por la calle. "No sé cómo terminé enganchada de una pierna a la bicicleta” señaló la víctima que si bien no puede precisar cuántos metros fueron exactamente los que fue arrastrada estima que, por los golpes y heridas que sufrió, fueron varios.

“De lo único que me acuerdo es de la moto que era de baja cilindrada y que el ladrón llevaba un rastrillo y una bordeadora. Para mí trabaja de jardinero. De la cara no me preguntes porque con el barbijo hoy en día casi no se puede reconocer a las personas” detalló.

Tras el episodio se levantó como pudo y regresó a su casa en donde fue asistida por un familiar. En un intento por recuperar sus pertenencias, especialmente el teléfono en el que tenía una gran cantidad de archivos relacionados con su profesión de docente, se dirigió a la comisaría en donde tomó dimensión de otra pesadilla.

“Cuando le dije a la policía que se habían llevado mi billetera, automáticamente me recomendaron que hiciera las denuncias por las tarjetas. La verdad es que uno no sale preparado para que le roben. Así que no sé cuántas tarjetas o referencias a mi vida personal llevaba en la billetera. Lo cierto es que tuve que empezar a marcar todos los 0800 que te imagines. Después de más de dos horas logré suspender mis tarjetas y las de mi marido que tenía adheridas a una aplicación del teléfono”.

Añadió al respecto que ahora deberá enfrentarse a la "proezas" de conseguir dinero en efectivo y de poder llevar a cabo los trámites del DNI nuevo y de la licencia de conducir.

“No tengo ningún medio para poder sacar dinero de mi cuenta. No están entregando plata por ventanilla. Tampoco tengo DNI y mi auto, por ahora, no lo podré usar” destacó.

La víctima de este robo aseguró a este diario que siente que fue "víctima dos veces" del mismo hecho de inseguridad. “Además de que me robaron, en lugar de ayudarte la burocracia argentina te complica más la situación. Los trámites, las claves, los números de usuario, en fin, son todas instancias que te van haciendo sentir más mal de lo que ya estás” sostuvo.