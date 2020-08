Tras un golpe millonario, otro intento en una iglesia

Menos de 48 horas después del millonario asalto que sufrió el sacerdote de la iglesia San Francisco de Asís, en 12 entre 68 y 69, otra parroquia platense fue apuntada por delincuentes para perpetrar un atraco, aunque esta vez no pudieron salirse con la suya ya que la alarma se activó a tiempo y los ladrones optaron por desactivar el plan.

Se trata de la iglesia San Antonio de Padua, situada en diagonal 80 entre 18 y 19, donde alrededor de las 22.30 del viernes casi vuelve a convertirse en blanco del delito. Es que hace poco más de un año sufrió el robo de luminarias, hecho que fue denunciado por el párroco Marcelo Cerniato de forma pública con una carta que publicó en las redes y que tituló “Señor ten piedad”.

Pero no es el único robo que ha sufrido este predio. En los últimos tres años, el templo, la escuela y hasta la casa de Cerniato fueron blancos del delito.

Eso condujo a que las autoridades de la iglesia tomaran medidas más drásticas para evitar los hechos de inseguridad. Una de ellas fue la instalación de alarmas y cámaras de seguridad.

“Decidimos instalar cámaras y alarmas para proteger a los alumnos del colegio y para tener un registro de lo que sucede en las inmediaciones” explicó a este diario el padre Cerniato.

“Anoche (por el viernes) me encontraba leyendo cuando se activó la alarma. Pensé que podía ser un gato pero cuando miré el monitor pude ver cuando este chico saltaba la reja. Después me puse a repasar las grabaciones y me di cuenta de que no se trataba de un robo planificado. En el video se puede ver que el joven venía tocando las puertas, como si estuviera buscando dónde robar” señaló, al tiempo que aseguró que casi con seguridad se trató de una maniobra “al voleo”.

El padre Marcelo también advirtió que “los ladrones no se van a encontrar con ninguna riqueza dentro de la iglesia (como pasó en la San Francisco), más que la comida que juntamos para repartir a las familias damnificadas del barrio”.

“Con mucho esfuerzo hemos podido asistir a más de 600 familias”, destacó.