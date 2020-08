Tendencias: la ropa, el cuerpo y cómo nos vemos durante la pandemia

La autopercepción del cuerpo, la ropa que se utiliza y la pandemia por coronavirus parecieran temas que no tienen nada que ver entre si, pero que sin embargo están conectados por un delgado hilo. Es que en Argentina, el 65 por ciento de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle, lo que impacta en su salud emocional en un contexto de pandemia que incrementó el uso de redes sociales, espacio donde mas del 50 por ciento de las mujeres afirmaron que su percepción corporal cambió de manera negativa durante la cuarentena.

Dos estudios, uno sobre talles de ropa y calzado realizado por AnyBody Argentina, y una encuesta de profesionales y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre la percepción corporal de las mujeres en pandemia a través de Instagram, arrojaron datos que demuestran cómo afecta a las personas la discriminación por el aspecto de sus cuerpos.

La organización internacional AnyBody fue creada en 2003 por la psicoterapeuta Susie Orbach en Londres para prevenir “el deterioro de la salud física y mental de personas al intentar lograr una ‘perfección’ física irreal e imposible”.

Desde 2012 realiza su encuesta en Argentina, la que este año reveló que más del 65 por ciento de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle.

“En términos generales, esta cifra sigue constante a través de todas nuestras encuestas”, explicó la organización. De ese porcentaje, el 94,8 por ciento usa ropa de mujer y el 5,2 por ciento, de hombre.

Un 86 por ciento alguna vez se sintió mal con su cuerpo al ver una publicación en Instagram

Otro dato es que más del 80 por ciento de quienes respondieron el cuestionario expresaron que encuentran la ropa que desean en talle único siempre (el 38,58 por ciento) y frecuentemente (el 43,76 por ciento).

Con un 56 por ciento, los jeans o pantalones son las prendas que traen más dificultades a la hora de conseguir talle. Y en relación al calzado, 23,94 por ciento de personas encuestadas dijeron tener dificultades para conseguir su número, siendo el 40, el mas dificultoso para ellas y ellos.

De las 8.025 respuestas que recibieron de personas de entre 12 y 88 años, el 46,9 por ciento respondió que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo y que el sentimiento más recurrente que les genera “es tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada”.

“Y todo esto perjudica la salud mental y emocional de las personas”, aseveraron desde AnyBody.

Coincide el estudio que lideró Candela Yatche, estudiante de psicología que integra el equipo de prevención en trastornos de la conducta alimentaria que coordina Guillermina Rutztein, de la UBA.

Desde este espacio, Yatche, con la colaboración de la licenciada en Psicología Julieta Sanday, realizó una encuesta en Instagram, donde a través de su cuenta @bellamentearg se ha convertido en una activista por la diversidad corporal.

“El 46 por ciento de las mujeres afirma que la percepción de su imagen corporal cambió de manera negativa durante el aislamiento social”, contó la también autora del libro “Bellamente”.

Del relevamiento participaron 6.596 personas que se autoperciben como mujer de entre 18 y 35 años.

“Más de la mitad siente emociones negativas (frustración, angustia, ansiedad, enojo, aburrimiento, envidia) después de mirar Instagram, y comparan frecuentemente su apariencia física con las personas que aparecen en esa red social”, afirmó Sanday.

Es más: el 86 por ciento reconoció que alguna vez se sintió mal con su cuerpo después de ver una publicación en Instagram, de las cuales el 62 por ciento era de una “influencer” o “celebrity”.

“El 55 por ciento de las mujeres dijo que después de ver una publicación en Instagram de lo que consideran como un cuerpo “ideal”, se encuentran visitando páginas para cambiar partes de su cuerpo”, contó Yatche.

Los resultados fueron compartidos por el equipo en redes “donde nos mencionaban que no les sorprendían los datos, pero que sí les daba tristeza que esté naturalizada tanta insatisfacción corporal”, añadió.

“A partir de este estudio compartimos el ejercicio de hacer una limpieza en redes para seguir a cuentas que nos nutran y nos hagan sentir bien con lo que somos”, sugirió la psicóloga.

Y desde AnyBody recordaron que el 20 de noviembre del 2019 “luego de muchos años de lucha, una petición de Change.org con más de 50.000 firmas, conseguimos que se apruebe un proyecto de ley nacional de talles, aunque aún falta la reglamentación e implementación”.

LOS TALLES

Por su parte, la fundadora de AnyBody Argentina, Sharon Haywood, destacó la importancia de la Ley de Talles, y aseguró que el 65 por ciento de las mujeres no encuentra ropa de su talle en el país.

“Hicimos muchas investigaciones -dijo la activista canadiense- sobre las tablas y las medidas que se estaban usando, y comprobamos, a través de encuestas, que no hay talles en la Argentina para casi el 70 por ciento de las mujeres”.

Calificó además a la Ley de Talles como “un paso muy importante y verdaderamente histórico, ya que discriminar a una persona por el cuerpo que tiene, o por su peso, no es aceptable”.

“Yo fundé AnyBody Argentina, -la sede argentina de Endangered Bodies (Cuerpos en riesgo de extinción)-, y una de las primeras cosas que comprobamos fue que la ley de talles anterior no estaba funcionando. Así que después de ocho años de activismo estamos más que contentas de llegar a este punto, que significa que vamos a intentar eliminar la discriminación de peso que hay en la industria argentina desde hace décadas”, comentó la también escritora y activista.

Haywood explicó que los talles no funcionan en el país porque están basados en tablas que no corresponden a cuerpos argentinos. Hoy estamos hablando de seis talles, del 38 al 48, que no corresponden a cuerpos argentinos, son talles chicos. Por eso la mayoría de la población no está pudiendo encontrar la ropa que quiere y en su talle, de ahí la importancia de fijar cuántos talles sean necesarios para que la gente pueda acceder a la ropa que quiere y no se sienta discriminada”.

Asimismo, destacó la importancia de que el estudio antropométrico se actualice cada diez años, “porque sabemos que en todo el mundo, los cuerpos están evolucionando”.

Haywood tiene en claro que los cambios no son fáciles, y que las transformaciones no se dan de un día para el otro, y reconoció que “la discriminación de peso, no sólo pasa en la industria de la moda y no tenemos fantasías que con una ley de talles nacional, la discriminación de peso vaya a desaparecer, pero sí creemos que es un paso muy importante”.

A su vez, Laura Pereyra, creadora del blog “Yo la más gorda de todas”, señaló que “es lamentable que en nuestro país haga falta una ley para que pueda haber talles para todos, pero el problema existe y es necesario conseguir la media de los argentinos para hacer ropa para un amplio rango y no seguir repitiendo medidas de Europa”.

“Es para destacar el trabajo de muchas mujeres que mostraron esta realidad, propiciando la aceptación de los distintos cuerpos y oponiéndose a una concepción de la belleza basada en ciertos estereotipos y medidas. Lo natural sería ver la belleza en todas sus formas, en cada ser humano y en toda la diversidad que tiene su ser, y romper con estereotipos que desde hace años están presentes y en el que también las mujeres quedamos apresadas”, sostuvo Pereyra.

Cabe destacar que, de acuerdo a la encuesta nacional de la ONG AnyBody Argentina, la “tristeza” es el sentimiento más recurrente entre las personas que no encuentran su talle.

AnyBody, organización enfocada en prevenir el deterioro de la salud física y mental de las personas por intentar lograr una “perfección física irreal”, destaca que el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza, porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada, y el 51 por ciento lleva a cuestionar su propio cuerpo.

LOS ESTUDIOS ANTROPOMÉTRICOS

Sandra Jung, integrante del Estudio Antropométrico Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), señaló por su parte que “la dificultad para encontrar ropa adecuada no es un asunto trivial. Estudios internacionales revelan que la discriminación por el peso se asocia con aumento del riesgo de mortalidad y también de depresión, baja autoestima y trastornos alimenticios en personas de variadas edades”.

Los datos indican que no hay talles en la Argentina para casi el 70 por ciento de las mujeres

“Para resolver esta situación -añadió- en su momento el Senado de la Nación aprobó la creación de un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles, que busca determinar, con el aporte de un estudio antropométrico, cómo es efectivamente el cuerpo de los argentinos.

“Este es el primer estudio nacional y tiene como objetivo definir la forma y medidas actuales del cuerpo de la población argentina según sexo, grupo etario y región del país. Busca sentar las bases para desarrollar un sistema de talles homogéneo, apropiado para los usuarios, que puedan utilizar los diseñadores, fabricantes y distribuidores y ofrecer a los consumidores información veraz, comprensible y lo más uniforme posible sobre el talle de las prendas de vestir que los comercios exhiben y ponen a la venta”.

“En el mundo -agregó- desde el año 2000 diferentes países comenzaron a realizar sus estudios antropométricos utilizando la tecnología de escaneo corporal 3D. Estos dispositivos toman automáticamente una serie de mediciones de la persona, lo que reduce el esfuerzo manual requerido para realizar el relevamiento antropométrico y lo hace más fácil, menos invasivo, inofensivo para la salud y más rápido”.