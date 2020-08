Los ciberladrones no tienen respeto por nada: atacaron las redes sociales de un cuartel platense de Bomberos Voluntarios

El cuartel de Bomberos Voluntarios El Peligro está siendo víctima de ciberladrones desde el 23 de julio: les hackearon las redes sociales. "No tenemos acceso a las cuentas de la institución", le aseguró a EL DÍA Juan Cruz D'Eramo, jefe de la institución.

"La persona que está detrás de esto está publicando cuestiones como si fuésemos nosotros", agregó el bombero, advirtiendo que los mensajes publicados en las últimas semanas fueron obra de los hackers.

Por otro lado, aseguró que "ya están las denuncias penales realizadas" y que tomó intervención la Fiscalía de Ciberdelitos para intentar llegar a una solución. "Estamos bastante sobrepasados con toda esta situación", prosiguió.

Por otro lado explicó que tuvieron que hacer nuevas redes sociales -allí aclararon esta situación-, pero como aún no todos saben de esto, los mensajes publicados en las cuentas hackeadas están causando problermas. "utilizaron nuestras cuentas para ensuciar a otras instituciones, miembros del Concejo, entre otras cosas", contó D'Eramo.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Peligro, pedimos disculpas por los inconvenientes ocasionados tras el... Publicado por Bomberos Voluntarios El Peligro en Domingo, 30 de agosto de 2020

Los ciberdelitos están creciendo a pasos agigantados en todo el mundo y, nuestra región, no es la excepción. Tal como viene publicando este medio, en los últimos meses se conocieron muchos casos de "phishing": suplantación de identidad para robar datos personales de las personas, principalmente, vinculados a cuentas bancarias.

EL CUARTEL DEL BOMBERO DE 15 AÑOS QUE SALVÓ A UNA MUJER

El Cuartel de El Peligro fue noticia semanas atrás por la acción heroica de Lautaro Yedro, que con apenas 15 años le salvó la vida a una mujer que cayó desplomada en la calle por un infarto.

Lautaro contó en su momento a EL DIA.COM que todo sucedió rápidamente y que el primer aviso fue el grito de una vecina al ver caer a una mujer a pocos metros del polirrubro que durante las tardes el cadete de bomberos atiende para ayudar a su mamá en la localidad de Hudson.

"Fue un momento en que la vi en el suelo y corrí a tomarle el pulso y vi que no tenía. Ahí mi tía Vanesa me dijo hacele RCP y no dudé. Le puse debajo de la cabeza una campera para que le entrara aire y empecé con la tarea de reanimación. Fue un momento de muchísimos nervios", dijo.

Tantos nervios no le impidieron a Lautaro actuar con decisión y a poco de iniciada la tarea de reanimación la mujer empezó a recuperarse. "No fue necesario hacerle respiración boca a boca porque por suerte el masaje cardíaco resultó y rápidamente le volvió el pulso", explicó.