"Falta de diálogo y respuestas", el reclamo de médicos platenses al IOMA en la Defensoría

El conflicto entre los médicos platenses y el IOMA sigue sumando capítulos. Sobre el final de la semana pasada una denuncia de la AMP por pagos atrasados por parte de la obra social terminó en una dura respuesta y hoy la situación sumó más tensión.

Es que los médicos de nuestra ciudad le hicieron llegar de manera formal la preocupación por "la falta de diálogo y respuestas oficiales" a las propuestas planteadas por la Agremiación y la Mesa de Enlace, en el marco de lo pautado en la reunión del día 16 de julio de 2020 en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

En la carta los profesionales de la salud expresan: "Recordamos que el día 23 de julio hemos presentado la propuesta de actualización de honorarios para la primera parte del año y Plus COVID que tuvo una contraoferta del Instituto el día 6 de agosto la cual fue rechazada por la Mesa de Enlace con nota oficial del día 11 de agosto. Al día de la fecha no hemos recibido una propuesta superadora". Asimismo agregan: "De la misma manera, la AMP hizo llegar el día 21 de agosto la propuesta de nuevo convenio superador AMP-IOMA que incluye cláusula solicitada por el IOMA referida a la creación de una Mesa Mixta de Auditoría y el nuevo Listado de Prestaciones de Prácticas y Consultas Médicas, entendiendo que el existente data de 1958 y que resulta imposible brindar una atención eficiente y de calidad. Al día de la fecha no hemos recibido una respuesta oficial, esperando la propuesta de convenio y nomenclador por parte del IOMA en caso de que lo presentado por la AMP no sea satisfactorio, a fin de poder analizarlo".

A su vez la misiva concluye diciendo que "hemos propuesto punto por punto lo transcrito en el Acta Acuerdo rubricada en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La pasividad y falta de adecuada respuesta por parte del Estado Provincial desencadena una especial preocupación en el ámbito médico y el futuro de la atención de los afiliados y pacientes del IOMA". Mientras que se despiden augurando "una respuesta favorable".