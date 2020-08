Dave Grohl aceptó el desafío de la niña baterista de 10 años

Dave Grohl volvió a dar muestras de su innegable carisma y buena onda al aceptar un desafío de Nandi Bushell, la niña que tanto ha dado de qué hablar durante los últimos meses al realizar impresionantes covers de Nirvana, Queens of the Stone Age, Rage Against The Machine y más.

Todo inició el 17 de agosto, cuando la pequeña baterista subió un video tocando “Everlong” que iniciaba con el reto: “Dave Grohl, te desafío a un drum off”, dijo la risueña británica, quizás sin saber que su propuesta efectivamente llegaría al líder de Foo Fighters y que este respondería.

Después de que el clip se volviera viral y obtuviera cientos de miles de reproducciones en YouTube y más de dos millones de plays en Twitter, al ex Nirvana no le quedó otra opción que tomar el guante y responder.