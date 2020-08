Garro afirmó que las salidas saludables "han  funcionado muy bien" y habló de la ocupación de camas 

El intendente platense Julio Garro afirmó que en La Plata la ocupación de camas en los hospitales ronda el 58 por ciento entre pacientes locales y del Conurbano bonaerense y destacó además que la implementación de "salidas saludables" de los ñiños "ha funcionado muy bien". Además, resaltó las estadísticas que ubican a La Plata como uno de los municipios del área metropolitana con menor cantidad de contagios.

"No es un dato para festejar ni para ponerse contento, pero es cierto que como comunidad platense hemos hechos un gran trabajo. De los 39 municipios del AMBA, La Plata es el 37 en menor cantidad de casos cada 100 mil habitantes. Un enorme trabajo de los platenses que lo han hecho muy bien", subrayó el mandatario.

En cuanto a la ocupación de camas en hospitales de la Ciudad, expresó que "hay que saber que nuestra ciudad tiene un sistema articulado de la salud con 49 salitas y 7 hospitales provinciales. Y en los hospitales de la Provincia hay pacientes no sólo de nuestra Región sino de todo el Conurbano. La ocupación de camas es del 58 por ciento, lo que hace saber que no todos son de La Plata. Ahí hay gente de otros municipios".

No obstante, advirtió que "hay que ser prudentes hasta el 16 de este mes, que es la fecha que finaliza esta nueva parte de la cuarentena. No habilitar más nada. Mantenernos con lo que habíamos avanzado".

Asimismo, en conversación con La Redonda 100.3, el jefe comunal habló de las salidas saludables en niños al enfatizar que la medida "ha funcionado muy bien".

"Hemos visto parques con distanciamiento, gente caminando. No hemos visto esas fotos con los parques reventados de gente. Eso nos da un aliento bastante importante para continuarlo. Se ha hecho con mucha conciencia y responsabilidad. Hay muchos niños de la ciudad que no ven a sus abuelos, a sus amigos, a sus tíos, a sus compañeritos", señaló.

Y agregó que "la salud mental es muy compleja, incluso por el miedo que ellos tienen al momento de salir con mamá o con papá a una verdulería o una carnicería. Ese susto es una falta de costumbre de la realidad".

"Con el distanciamiento, el tapaboca y la higiene, con responsabilidad, podemos funcionar muy bien. En estos 140 días hemos cambiado muchas cosas en el funcionamiento de nuestras vidas. Es un aprendizaje que vamos a tener que utilizar para convivir con el virus de manera responsable y conscientes, y nos vamos a tener que quedar en nuestras casas hasta que no salga una cura" dijo.

En otro orden, aludió a las tensiones entre Nación y Provincia por el tema de la seguridad: "Si a la sociedad en general esta pandemia que se nos puso en el camino no nos deja esa enseñanza de que nada sirve la pelea, la diferencia, la agresión. Si esta pandemia no nos deja esa enseñanza, dudo que haya algo más que lo haga. Trabajamos en no llevar más angustia, más incertidumbre. Entiendo que el año que viene hay una elección y hay que competir, pero eso no tiene nada que ver con este momento que nos toca atravesar. Cuando veo esas peleas y discusiones de un lado hacia otro me pone muy triste".