Snoop Dogg dejó afuera a Eminem de su lista de raperos favoritos y explicó por qué

Snoop Dogg y Eminem son dos de los artistas más populares del mundo del hip hop. Quizás por ello, los miles de fans del californiano se sorprendieron al conocer la lista de 10 artistas favoritos del género que reveló, en la que no figura ‎Marshall Bruce Mathers III.

El intérprete de Drop it like it's hot brindaba una entrevista en The Breakfast Club de la radio Power 105.1 cuando fue consultado por el lugar de Eminem en esa lista.

"¡Eminem! La gran esperanza blanca. Los raperos blancos tenían cero respeto. Vamos a dejarlo claro. Ninguno", disparó Snoop Dogg en diálogo con DJ Envy y Charlemagne tha God.

"Hay algunos negros de los años 80 con los que no puede competir, como Rakim, Big Daddy Kane, KRS-ONE, LL Cool J y Ice Cube como mejores raperos", agregó.

"¿Me entendies? No tengo tiempo para tonterías. Es lo que es", sumó el rapero californiano. "Porque Eminem lo hizo. Lo hizo lo mejor que pudo. Y es uno de mis compañeros de equipo. Es uno de mis hermanos. Lo hizo, pero cuando hablamos de la mier.. esta del hip-hop sin la que no puedo vivir, sí puedo vivir sin lo suyo", concluyó.