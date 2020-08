Acusado de robar a comercios y de cobrarle peaje a sus vecinos, cayó el “loco de la tumbera”

En Villa Elvira, algunos vecinos denuncian que dos bandas se disputan desde hace un tiempo un sector de Barrio Aeropuerto, que es el territorio donde suelen cometer sus fechorías.

Una de las caras visibles de esos grupo es un joven de 21 años, al que se lo conoce como el “loco de la tumbera”. Eso, por su costumbre de robar con un arma de fuego de fabricación casera.

Fue lo que hizo el 20 de julio. Junto a un adolescente de 16 años, su cuñado -según contaron en el vecindario-, ingresó por la noche a un kiosco situado en 10 entre 94 y 95. El comercio estaba cerrado y el dueño dormía en su casa, situada en la misma propiedad.

Estaban robando pero hacían ruido. Tanto, que despertaron al comerciante, quien al salir de la cama y encontrarse con el cuadro se trenzó en lucha con el ladrón mayor de edad.

En eso estaban cuando el referido “tumbero” le disparó, provocándole una herida en una oreja por un roce de bala. Luego de sustraerle dinero y varios atados de cigarrillos, huyó junto a su cómplice.

Estuvo oculto para la ley hasta el inicio de la semana, cuando fue arrestado en un operativo de la DDILa Plata con dos allanamientos en viviendas situadas a metros del kiosco del asalto. Ahora, la Policía tiene en marcha la búsqueda del menor de edad.

“ME VENÍA AMENAZANDO”

En la tarde de ayer, luego de consumada la detención del presunto delincuente, el propietario del kiosco en cuestión, Jorge Orlando Barrios (40), reveló a este diario que “después del robo en mi negocio y hasta que lo detuvo la Policía en un allanamiento este lunes, venía hasta la vereda del kiosco y me amenazaba, como si nada”.

Sobre el tenor de las intimidaciones, precisó que “me decía que iba a volver y para robarme todo, pero también para pegarme un tiro”.

Al preguntársele acerca del robo sufrido en su kiosco hace 15 días, recordó que “vino este pibe, el `loco de la tumbera`con su cuñado de 16 años. Fue cerca de las 11 de la noche, cuando el negocio estaba cerrado y yo durmiendo”.

“Se metieron después de forzar una puerta de chapa del frente y seguramente habrán pensado que no había nadie. Pero me despertaron cuando escuché el ruido de una botella que cayó al piso”, contó.

Luego, detalló que “me levanté y los encontré en el kiosco, tuve un forcejeo con uno de ellos y el otro me pegó de atrás con el arma tumbera. Después, el otro me disparó y la bala me rozó una oreja”.

Según recordó el comerciante, “fue un susto grande, pero por suerte justo no estaba mi hijo de 8 años, que vive conmigo, porque se lo había llevado la madre”, expresó aliviado.

Pese a la resistencia que opuso, los ladrones tomaron “4.000 pesos y atados de cigarrillos por otros 1.000 pesos, con lo que escaparon del local después de dos ó tres minutos en que estuve cara a cara con ellos y tras haberme disparado”, apuntó el kiosquero.

Barrios consignó que “a estos pibes los conozco desde hace mucho tiempo. Por eso, hasta ahora no había tenido problemas con ellos”, dijo.

“Inclusive -agregó- viven a media cuadra de casa”.

Según las denuncias que reunió la Policía, delincuentes de la zona extorsionan a los vecinos con una especie de peaje para poder moverse sin ser asaltados.

“Hace como cinco años que pasa eso, conmigo nunca lo hicieron porque saben que llevo muchísimos años en el barrio”, reflejó el kiosquero.

Según lo que indicaron algunos frentistas, “los que robaron al kiosquero ya robaron hasta a su propia madre y a otros familiares”.

Asimismo, Barrios mencionó que “el barrio venía tranquilo, pero igual asusta salir a la noche. No tanto por la inseguridad, sino porque hay dos bandas que suelen enfrentarse entre sí y la puede ligar cualquiera”.

Los frentistas que optaron por el anonimato coincidieron en que la droga también hace estragos allí.