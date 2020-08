Presentaron proyecto de ley para evitar la deserción escolar por embarazo

Con el fin de evitar el abandono escolar, las diputadas nacionales de Juntos por el Cambio Victoria Morales Gorleri y Mercedes Joury presentaron la modificación a la Ley Nº 25.273 que, entre otros puntos, amplía el régimen de inasistencias justificadas en los casos de embarazo y paternidad.

El proyecto de ley pretende avanzar hacia un esquema más inclusivo e igualitario en cuestiones de género y es por eso que amplía las inasistencias justificadas por maternidad de 30 a 45 días e incorpora 15 días de inasistencias justificadas para los alumnos en condición de paternidad, junto con la promoción de acciones integrales para el sostenimiento y continuidad de la trayectoria escolar. Además, propone que se instalen en todas las escuelas salas de lactancia, como así también que se garantice la inscripción de los hijos/as de alumnos/as en jardines maternales.

De acuerdo a estadísticas del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el 30% de las jóvenes que abandonaron el colegio secundario lo hicieron por embarazo o maternidad, y el 67% de las/los adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo son mujeres que cuidan niñas/os en sus hogares.

Morales Gorleri, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, aseveró que “es urgente pensar un plan de intervención para hacer frente a estas estadísticas, que lamentablemente sabemos que se profundizarán en el contexto de la post pandemia. Acompañar los proyectos de vida de nuestros pibes desde el Estado, y comprometernos a construir juntos a ellos y sus familias las estrategias necesarias para evitar el abandono escolar es nuestro norte”.

En tanto, la diputada Joury aseguro: “presentamos este proyecto porque contamos con leyes desactualizadas e insuficientes que no contemplan las nuevas realidades socioculturales de los adolescentes, y que carecen de un enfoque multidisciplinario y con perspectiva de género”, y agregó “la deserción escolar es una pérdida no sólo para el futuro de esos adolescentes sino también para el futuro del país, porque la educación es una herramienta igualadora que garantiza el acceso a mayores oportunidades para mujeres y varones”.