El drama de los platenses varados: uno será deportado y otro no sabe cuándo volverá

A pesar que Cancillería ya no tiene en su agenda principal el regreso de argentinos al país (ya lo hicieron 204.500 personas), todavía hay platenses alrededor del mundo que no saben cuándo ni como regresar a la Argentina.

El caso más conocido es el del ex futbolista de Estudiantes Antonio Herrera, quien pasó por todo tipo de peripecias en Cochabamba, Bolivia. Según relató el propio futbolista a EL DIA, el jueves firmó los papeles de deportación y, si todo marcha bien, podrá hacerlo en un vuelo que está programado para los primeros días de septiembre.

"Por culpa del club Cochabamba FC me quedé sin trabajo, no me pude recuperar de una rotura de ligamentos, no tengo casa y mis hijos van a perder el año lectivo. Encima tendré que volver a mi país deportado", contó y agregó que ya "tiene la carta del gobierno boliviano para abandonar el país".

Herrera llevaba un año jugando en ese equipo, que nunca hizo los trámites correspondientes para que sea habilitado en la oficina de migraciones. Por eso, cuando iba a regresar le quisieron cobrar una multa de 3 mil dólares. Además fue desalojado del departamento en donde vivía junto a su esposa e hijos y si no fuera por la predisposición de un matrimonio que conoció allá hoy estaría en la calle.

Herrera es un platense nacido en 1994 que hizo las divisiones menores en Estudiantes. Llegó a jugar en Reserva. En su categoría compartió plantel con Joaquín Correa, Jonathan Silva, Federico Anselmo y Gabriel Seijas, entre otros. "Tenemos contacto y guardo el mejor de los recuerdos".

Parecida es la situación de Carlos Montoya, un platense que viajó a Lima en enero para festejar su jubilación. Su vuelo fue suspendido en varias oportunidades. La última fue hace un par de días: Aerolíneas Argentina suspendió los vuelos programados por "cuestiones sanitarias".

Se trata de una persona mayor que tiene problemas de salud y debe tomar medicación. Si bien tiene la suerte de estar en la casa de un familiar, necesita regresar lo antes posible. "El jueves nos dijeron que por dos semanas no habrá más vuelos y, lo que es peor, acá en Perú se dice que se cerrarán los aeropuertos y las fronteras hasta diciembre".

Luis Rodríguez es otro platense que no pudo regresar. Pero su situación es diferente. Se trata de un instructor de esquí que trabaja en un importante centro de aquel país y luego trabaja en temporada de invierno en Argentina.

"Debería haber vuelto el 3 de mayo, pero con todo esto se suspendió todo", relató, luego de contar que el primer pasaje lo tenía para fines de marzo. "A esta altura sería en vano regresar porque no están abiertos los centros de esquí. Así que decidimos continuar acá, prolongar la estadía con los gastos económicos que eso significa".